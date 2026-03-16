Mesajele Dianei Șoșoacă despre presupuse războaie, viralizate în online: România este un stat beligerant împotriva Rusiei

Mesaje alarmiste distribuite pe Facebook de Diana Șoșoacă au devenit virale în contextul vizitei oficiale a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în România. Eurodeputata și lidera partidului SOS a susținut, fără dovezi, că România ar urma să fie implicată direct în conflicte militare majore, iar afirmațiile sale au generat peste un milion de vizualizări și zeci de mii de reacții într-o singură zi.

Narațiunea potrivit căreia România ar urma să fie implicată direct în războiul din Ucraina a fost promovată de Diana Șoșoacă încă de miercuri, la scurt timp după apariția informațiilor despre vizita oficială a președintelui ucrainean în România. Într-un live pe Facebook de peste 20 de minute, lidera SOS a făcut o serie de afirmații alarmiste despre posibila implicare a țării noastre atât în conflictul din Ucraina, cât și în tensiunile din Orientul Mijlociu.

Mesajul principal al intervenției sale a fost sintetizat chiar în descrierea videoclipului, unde a scris: „ROMÂNIA SOLICITATĂ SĂ INTRE IN DOUA RAZBOAIE”. În timpul transmisiunii, Diana Șoșoacă a susținut că vizita lui Zelenski ar avea legătură cu o presupusă implicare militară a României.

Videoclipul publicat miercuri după-amiază a devenit rapid viral pe Facebook. În mai puțin de o zi, clipul a depășit un milion de vizualizări, iar în prezent are peste 1,1 milioane de vizionări, aproximativ 14.000 de reacții și aproape 4.000 de comentarii. Multe dintre reacțiile utilizatorilor cer „pace” și exprimă temeri că tinerii români ar putea fi trimiși la război.

Deși postarea inițială nu a continuat să adune vizualizări în același ritm după prima zi, fragmente din videoclip au fost redistribuite pe alte conturi și grupuri apropiate partidului SOS. Astfel, mesajul s-a răspândit din nou pe alte pagini.

Pe grupul pro-Șoșoacă „Mișcarea de eliberare” au fost publicate două clipuri scurte extrase din live-ul inițial, însoțite de mesajele „România va fi obligată să permită atacurile NATO de la bazele militare americane” și „Zelenski vine în România să solicite atacarea Rusiei”. Cele două postări au acumulat împreună aproape un milion de vizualizări și peste 30.000 de reacții.

Videoclipul original, dar și fragmente din acesta, au fost distribuite și pe conturile oficiale ale partidului SOS România, însă acolo nu au atins același nivel de viralitate. În schimb, alte postări care reluau aceeași narațiune au adunat zeci de mii de vizualizări și mii de reacții.

Printre acestea se numără postări care susțineau că SOS ar fi fost singurul partid care a votat împotriva „intrării României în război” sau fragmente dintr-un interviu acordat de Diana Șoșoacă postului Russia Today, în care aceasta a afirmat că România ar fi deja „un stat beligerant împotriva Rusiei”. În același context, eurodeputata a susținut că sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu ar reprezenta o „armă” ce ar putea fi folosită împotriva Iranului sau a Rusiei.

Postul Russia Today este finanțat de Kremlin și este considerat unul dintre principalele canale de propagare a propagandei ruse la nivel global. Din acest motiv, difuzarea sa este interzisă în Uniunea Europeană, Marea Britanie și Canada, iar în 2024 Departamentul de Stat al SUA l-a descris drept o „instituție media controlată de stat, finanțată și dirijată de Guvernul Rusiei”.

Afirmațiile privind o presupusă implicare militară directă a României nu s-au confirmat. După întâlnirea dintre președintele României, Nicușor Dan, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cei doi lideri au anunțat semnarea unui acord militar între cele două state.

Documentul se referă la dezvoltarea și producția de drone militare în România, cu sprijinul companiilor ucrainene și al expertizei oferite de autoritățile de la Kiev. Potrivit informațiilor oficiale, acordul vizează producția de echipamente militare care pot fi utilizate de România în scop defensiv și de Ucraina în războiul împotriva Rusiei.

Textul acordului, publicat pe site-ul administrației prezidențiale, nu include prevederi privind implicarea directă a României în conflictul militar din Ucraina.

În ceea ce privește declarațiile Dianei Șoșoacă despre conflictul din Orientul Mijlociu și presupusa intrare a României în „Al Treilea Război Mondial”, acestea au fost promovate încă de la finalul lunii februarie. Până în prezent, nu există însă indicii că războiul din Iran ar fi depășit nivelul unui conflict regional.

Luptele s-au desfășurat aproape exclusiv în Orientul Mijlociu, iar până în acest moment niciun stat nu a anunțat planuri de intervenție militară directă în sprijinul Iranului. Chiar și Rusia, despre care unii oficiali americani afirmă că ar fi oferit sprijin informativ Teheranului, nu a indicat o implicare militară directă, potrivit informațiilor citate de presa internațională.

Cu toate acestea, mesajele alarmiste au continuat să circule online. O altă postare publicată miercuri de Diana Șoșoacă, în care aceasta a afirmat că s-ar fi votat „intrarea României în război!” și că „din bazele româniei se va ataca iranul”, a strâns peste 3.000 de reacții și aproximativ 1.000 de comentarii.

În paralel, lidera SOS a publicat și mesaje critice la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în timp ce își documenta deplasarea spre Paris, unde acesta urma să aibă o întâlnire cu președintele francez Emmanuel Macron.

Diana Șoșoacă și mai mulți susținători ai săi au călătorit miercuri la Paris. Joi dimineață, aceștia au transmis un live de aproape două ore din fața Turnului Eiffel.

În timpul transmisiunii, lidera SOS a abordat mai multe teme și a reluat ideea că România ar fi implicată „în două războaie care nu ne aparțin”, referindu-se la conflictul din Ucraina și la tensiunile din Iran. Totodată, ea a afirmat că Volodimir Zelenski ar fi venit în România „nu doar pentru cerșeală”.

Transmisiunea live realizată de la Paris a adunat peste 80.000 de vizualizări și aproximativ 2.300 de comentarii în primele șase ore de la publicare.