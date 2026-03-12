Politica

Nicușor Dan îl va primi la Cotroceni pe Volodimir Zelenski. Ce vor discuta cei doi oficiali

Volodimir Zelenski. Sursă foto: Facebook
Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi joi, pe data de 12 martie, la Palatul Cotroceni, pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România.

Potrivit Administrației Prezidențiale, România a oferit Ucrainei sprijin multidimensional încă din primele zile ale războiului și contribuie, în prezent, la eforturile internaționale „pentru o pace justă și durabilă”.

„Consultările bilaterale la nivel înalt vor avea loc în contextul împlinirii recente, la 24 februarie, a patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului de agresiune împotriva Ucrainei. România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei și contribuie în prezent la eforturile internaționale pentru o pace justă și durabilă, însoțită de garanții de securitate solide pentru Ucraina”, a transmis sursa menționată anterior.

Ce vor discuta cei doi oficiali

Potrivit Administrației Prezidențiale, agenda discuțiilor „va include teme care să faciliteze consolidarea unei relații bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor”.

Nicusor Dan

„Discuțiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia și industriile de apărare, dezvoltarea conectivității și de proiecte transfrontaliere, și pe rolul României în procesul de reconstrucție a Ucrainei”, mai arată sursa citată”, a anunțat sursa citată.

Alte subiecte aflate pe agenda discuțiilor

De asemenea, cei doi șefi de stat vor discuta despre mai multe teme de actualitate, printre care se numără procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, dar și situația de securitate din regiunea Mării Negre. Totodată, cei doi vor aborda evoluțiile recente la nivel regional și global.

„În egală măsură, Președintele României se va referi la necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba maternă”, mai anunță Administrația Prezidențială.

