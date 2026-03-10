Budapesta se opune integrării Ucrainei în UE. Parlamentul cere stoparea ajutorului militar

Parlamentul Ungariei a votat pe 10 martie o rezoluție prin care se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană și continuării sprijinului european pentru statul aflat în război, potrivit Kiyv Independent.

Documentul a fost adoptat în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Kiev și Budapesta și cu aproximativ o lună înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria.

Rezoluția a fost susținută de majoritatea parlamentarilor și reflectă poziția exprimată în mod constant de premierul ungar Viktor Orban, care s-a declarat în repetate rânduri împotriva integrării Ucrainei în blocul comunitar și a furnizării de sprijin militar pentru autoritățile de la Kiev.

Potrivit datelor anunțate de autoritățile de la Budapesta, rezoluția a fost aprobată de 142 de parlamentari, în timp ce 28 au votat împotrivă, iar patru s-au abținut. Legislativul ungar a cerut guvernului să evite implicarea directă în sprijinirea militară sau financiară a Ucrainei.

Purtătorul de cuvânt al guvernului ungar, Zoltan Kovacs, a transmis că parlamentarii au solicitat executivului să „evite trimiterea de bani sau arme către Ucraina” și să sprijine în schimb „eforturile internaționale de pace”.

În același mesaj publicat pe platforma X, Kovacs a precizat că rezoluția adoptată de parlament argumentează opoziția față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană prin contextul actual de securitate. „Rezoluția afirmă că aderarea Ucrainei la UE este respinsă deoarece țara este în război, iar admiterea sa ar risca să transforme Uniunea Europeană într-o parte direct implicată în conflict”, a declarat acesta.

Guvernul condus de Viktor Orban a adoptat în ultimii ani o poziție critică față de extinderea sprijinului militar occidental pentru Ucraina. Alianța Fidesz-KDNP, condusă de Orban, deține 135 de locuri în parlamentul ungar, ceea ce îi oferă o majoritate solidă în legislativ.

Potrivit rezoluției adoptate, parlamentarii consideră că Uniunea Europeană ar trebui să evite măsuri care ar putea duce la implicarea directă în conflictul din Ucraina. Documentul solicită guvernului să „prevină ca atât Ungaria, cât și Uniunea Europeană să fie atrase în război”.

De asemenea, parlamentarii au avertizat împotriva unor inițiative europene care ar putea „transforma Uniunea Europeană într-o alianță militară” și au exprimat rezerve față de eventuale schimbări ale mecanismului de decizie care ar permite adoptarea unor hotărâri fără unanimitatea statelor membre.

În rezoluție se mai arată că acordarea unor noi fonduri europene pentru Ucraina ar putea afecta bugetele destinate politicilor de coeziune și agricultură pentru statele membre ale Uniunii Europene.

Ungaria a blocat până în prezent deschiderea primelor capitole de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE, deși Kievul a primit statutul de stat candidat în 2022, după declanșarea invaziei la scară largă a Rusiei.

În același timp, Budapesta blochează și adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Moscovei, precum și acordarea unui împrumut de aproximativ 90 de miliarde de euro destinat sprijinirii Ucrainei.

Relațiile dintre cele două state s-au deteriorat și mai mult în ultimele săptămâni, pe fondul unor dispute legate de transportul de petrol prin conducta Druzhba. Ruta, care transporta țiței rusesc către Ungaria și Slovacia prin teritoriul ucrainean, a fost oprită la sfârșitul lunii ianuarie în urma unui atac rusesc asupra infrastructurii energetice din vestul Ucrainei, potrivit autorităților de la Kiev.

Budapesta și Bratislava au acuzat Ucraina că ar fi reținut în mod deliberat livrările, acuzație respinsă de partea ucraineană.

În plus, tensiunile diplomatice au crescut după ce autoritățile ungare au confiscat două vehicule aparținând unei bănci ucrainene care transportau peste 80 de milioane de dolari în numerar și aur. Șapte angajați ai instituției bancare au fost expulzați din Ungaria, fiind suspectați de activități de spălare de bani.

Autoritățile de la Kiev au criticat măsura și au calificat acțiunea drept „terorism de stat”.