Lituania vrea Republica Moldova în Uniunea Europeană până în 2030. Mesaj ferm de sprijin pentru accelerarea integrării europene

Republica Moldova are un aliat puternic în parcursul său european. Lituania susține deschis aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană până în anul 2030 și încurajează autoritățile de la Chișinău să accelereze reformele necesare pentru apropierea de standardele europene. Mesajul a fost transmis de președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Vilnius împreună cu președinta Maia Sandu, în contextul vizitei oficiale a șefei statului moldovean în statul baltic.

Președintele Lituaniei a subliniat că țara sa urmărește cu atenție progresele realizate de Republica Moldova în procesul de reformă și în parcursul de integrare europeană, chiar dacă aceste transformări au loc într-un context regional dificil.

„Aderarea Moldovei și a Ucrainei la Uniunea Europeană până în anul 2030 este un obiectiv strategic al Lituaniei. Salutăm progresele realizate de Moldova în implementarea reformelor, în pofida unor circumstanțe cu adevărat dificile. Vă încurajăm să continuați și să accelerați reformele necesare în procesul de integrare în UE, iar beneficiile lor să fie resimțite de societate”, a declarat Gitanas Nausėda.

Oficialul lituanian a accentuat că reforma justiției și combaterea corupției sunt elemente esențiale în negocierile de aderare la Uniunea Europeană și reprezintă piloni importanți pentru consolidarea statului de drept.

„În procesul de integrare, Lituania susține eforturile Moldovei de a valorifica oportunități oferite de Acordul de liber schimb UE dintre Moldova. De asemenea, salutăm aderarea țării la sistemul de plăți SEPA și includerea în sistemul UE de roaming mobil gratuit”, a menționat Nausėda.

Președintele lituanian a reconfirmat și angajamentul Lituaniei de a sprijini Republica Moldova în consolidarea rezilienței și în respingerea presiunilor externe.

„Suntem pregătiți să împărtășim experiența noastră în sectoarele tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, în special în domeniul guvernanței energiei electrice și al securității cibernetice. Sprijinul acordat Moldovei a ajuns deja la suma de jumătate de milion de euro și continuă să crească. Rămânem ferm angajați să împărtășim experiența noastră în domeniul aplicării legii, în proiecte de cooperare privind securitatea frontierei și consolidarea capacităților instituționale”, a specificat Gitanas Nausėda.

La rândul său, președinta Maia Sandu a declarat că este onorată să participe la evenimentele dedicate aniversării independenței Lituaniei și a amintit relația specială dintre cele două state.

„Republica Moldova a fost prima țară care a recunoscut independența Lituaniei. În anul 1990, Lituania a îndrăznit să-și declare independența, iar Moldova a avut curajul să recunoască această independență înainte ca acest lucru să devină o realitate pentru întreaga lume. Astăzi, Lituania este o democrație consolidată, iar Moldova este unul dintre partenerii săi de cooperare pentru dezvoltare. Lituania ajută Republica Moldova să-și consolideze armata, să-și întărească reziliența cibernetică și să combată manipularea informațională. În realitatea în care trăim, acest lucru este foarte important. La Bruxelles, în Parlamentul European și în toate instituțiile în care se discută despre aderarea noastră la Uniunea Europeană, Lituania ne susține și vă suntem recunoscători pentru acest lucru”, a afirmat Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a subliniat că țara urmează pașii Lituaniei pe drumul integrării europene, însă contextul regional este mult mai complicat decât în perioada în care statele baltice au aderat la UE.

„În 1990 ați ales independența, iar în 2004 ați aderat la Uniunea Europeană. Acesta este rezultatul unei munci îndelungate. Noi vom merge pe același drum, însă contextul din jurul nostru s-a schimbat și este mult mai sumbru. Cetățenii noștri înțeleg acest lucru și cer să ne mișcăm mai repede. Am redus dependența de gazul rusesc în trei ani – lucru pe care guvernele anterioare nu au reușit să-l facă în 30 de ani. Luptăm împotriva corupției, reformăm sistemul judiciar și transformăm toate domeniile vieții societății. Contribuim la securitatea Europei și trimitem pacificatorii și pompierii noștri în țările partenere”, a punctat Maia Sandu.

Referindu-se la războiul din Ucraina, președinta Maia Sandu a declarat că securitatea Europei depinde de rezultatul acestui conflict și că Ucraina trebuie sprijinită în continuare.

„Curajul pe care l-au demonstrat ucrainenii apărându-și statul și apărând securitatea întregului continent merită sprijinul nostru, atât prin arme, cât și prin resurse și voință politică. Trebuie să ne concentrăm eforturile în toate instituțiile, la fiecare masă, în fiecare format pentru că știm din propria experiență și din experiența familiilor ucrainene care au venit la noi că acesta nu este războiul altcuiva”, a concluzionat Maia Sandu.

În cadrul vizitei oficiale la Vilnius, Maia Sandu i-a conferit președintelui Lituaniei, Gitanas Nausėda, „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție a statului. Aceasta a fost acordată în semn de apreciere pentru contribuția sa la dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre cele două state, precum și pentru sprijinul constant acordat parcursului european al Republicii Moldova.

Vizita oficială a șefei statului la Vilnius are loc în perioada 10–11 martie și include întrevederi cu conducerea politică a Lituaniei, inclusiv cu prim-ministra Inga Ruginienė și cu președintele Parlamentului, Juozas Olekas. De asemenea, Maia Sandu urmează să susțină un discurs în plenul Parlamentului lituanian, în cadrul unei sesiuni solemne dedicate aniversării independenței statului baltic.