Pete Hegseth: Rusia ar trebui să stea departe de conflictul din Orientul Mijlociu

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat marți că Rusia nu ar trebui să se implice în acest conflict, în contextul unor informații potrivit cărora Moscova ar putea oferi sprijin Teheranului, potrivit Fox News.

Declarațiile vin pe fondul unor rapoarte și analize care sugerează că Rusia ar fi furnizat Iranului informații ce ar putea ajuta la identificarea unor active militare americane din Orientul Mijlociu.

Oficialii americani nu au confirmat public aceste informații, iar amploarea și impactul operațional al eventualelor date transmise nu au fost detaliate până în prezent.

În timpul unor declarații făcute marți, Pete Hegseth a fost întrebat despre conversația recentă dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin. Oficialul american a subliniat că relațiile diplomatice pot crea oportunități pentru dialog, dar a avertizat în același timp că Rusia nu ar trebui să se implice în conflictul din Orientul Mijlociu.

„Președintele menține relații puternice cu lideri mondiali, ceea ce creează oportunități și opțiuni pentru noi în moduri foarte dinamice”, a declarat Hegseth. Referindu-se direct la situația din regiune, el a adăugat că Rusia „nu ar trebui să fie implicată”.

Mesajul administrației americane apare în contextul unor informații potrivit cărora Rusia ar fi furnizat date ce ar putea ajuta Iranul să identifice locațiile navelor de război, aeronavelor și altor active militare americane din Orientul Mijlociu. Totuși, oficialii au precizat că nu există dovezi publice potrivit cărora Moscova ar coordona direct atacurile iraniene.

Analiștii militari spun că anumite indicii din surse deschise sunt compatibile cu scenariul descris în rapoarte. George Barros, expert în Rusia la Institute for the Study of War, a indicat activitatea unor sateliți militari ruși de recunoaștere.

Potrivit acestuia, unul dintre acești sateliți, Cosmos-2550, a trecut recent deasupra Golfului Persic și a Mării Arabiei, zone în care operează forțe americane. Barros a explicat că acești sateliți sunt specializați în recunoașterea navală.

„Sunt specializați pentru recunoaștere navală și detectarea navelor, deoarece semnătura radar de pe apă este foarte ușor de detectat”, a spus el. „Acestea sunt capabilități cunoscute ale rușilor.”

Astfel de sisteme radar pot detecta ținte maritime și emisii electronice care pot indica poziționarea forțelor militare. Expertul a precizat că aceste capacități ar putea compensa limitările Iranului în ceea ce privește colectarea de informații din spațiu.

Barros a subliniat însă că nu există dovezi definitive că Rusia furnizează date de țintire în timp real, dar a spus că „alinierea dintre capabilitățile de recunoaștere ale Rusiei, poziționarea sateliților și cooperarea raportată are sens”.

Relațiile militare dintre Moscova și Teheran s-au consolidat în ultimii ani. În timpul războiului din Ucraina, Iranul a furnizat Rusiei drone de tip Shahed, folosite în atacuri asupra orașelor și infrastructurii ucrainene.

Potrivit analiștilor, Rusia a dezvoltat ulterior tactici care combină drone, rachete de croazieră și rachete balistice pentru a depăși sistemele occidentale de apărare antiaeriană. Barros a afirmat că aceste experiențe ar putea influența și tacticile Iranului.

„Rușii au devenit foarte buni la a învăța cum să lanseze drone împotriva sistemelor integrate occidentale de apărare aeriană”, a declarat expertul.

În același timp, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a recunoscut recent că Rusia oferă sprijin Iranului în conflictul cu Statele Unite și Israelul. Întrebat dacă acest sprijin include schimb de informații, oficialul iranian a spus: „Ne ajută în multe direcții diferite”, dar a adăugat că nu are „informații detaliate”.

Analiștii subliniază că Rusia are totuși limitări semnificative în ceea ce privește implicarea directă în conflictul din Orientul Mijlociu. Forțele terestre ruse sunt concentrate în războiul din Ucraina și nu ar putea desfășura trupe pentru a sprijini Iranul.

Prin urmare, orice sprijin ar putea veni mai degrabă sub forma schimbului de informații, transferului de tehnologie sau cooperării în producția de drone.

Un posibil scenariu menționat de experți este legat de fabricile de drone din Rusia, care produc modele derivate din tehnologia Shahed. Dacă infrastructura iraniană pentru producția de drone ar fi afectată de atacuri, aceste facilități ar putea, teoretic, contribui la menținerea campaniei aeriene a Teheranului, deși nu există dovezi confirmate în acest sens.

Deocamdată, oficialii americani au minimalizat impactul operațional al oricărei asistențe rusești, afirmând că armata SUA monitorizează activitatea de informații străine și o ia în calcul în planificarea militară.