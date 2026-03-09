Vladimir Putin avertizează asupra crizei energetice globale și spune că Rusia este pregătită să reia cooperarea cu Europa

Vladimir Putin avertizează că tensiunile din Orientul Mijlociu declanșează o criză energetică globală și afirmă că Rusia este pregătită să coopereze cu Europa, dacă există semnale clare de stabilitate, relatează Reuters.

Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat luni că tensiunile dintre SUA, Israel și Iran au generat o criză energetică globală. Liderul de la Kremlin a atras atenția asupra importanței Strâmtorii Ormuz pentru transportul petrolului, precizând că producția ar putea fi afectată serios în lunile următoare.

„Producția de petrol depinde de Strâmtoarea Ormuz și riscă să se oprească total în următoarea lună. A început deja să scadă, iar instalațiile de depozitare din regiune se umplu cu petrol care nu poate fi transportat, este extrem de dificil de transportat sau este extrem de scump de transportat”, a spus Putin.

El a menționat că Rusia a avertizat anterior că destabilizarea Orientului Mijlociu poate declanșa o criză energetică cu efecte grave asupra economiei globale, iar acest scenariu se materializează în prezent.

Putin a subliniat că Rusia, al doilea cel mai mare exportator de petrol și deținătoarea celor mai mari rezerve de gaze naturale, este dispusă să lucreze din nou cu clienții europeni. „Suntem pregătiți să colaborăm și cu europenii. Dar avem nevoie de niște semnale din partea lor că sunt pregătiți și dispuși să colaboreze cu noi și că vor asigura această sustenabilitate și stabilitate”, a afirmat liderul rus.

Liderul de la Kremlin a mai spus că firmele rusești ar trebui să profite de contextul actual din Orientul Mijlociu, menționând însă că majorarea prețurilor la petrol este probabil temporară. Încasările din petrol și gaze reprezintă aproximativ un sfert din veniturile totale ale bugetului federal.

Piețele au reacționat rapid, iar prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril luni, atingând niveluri neegalate din 2022. Blocajele din Strâmtoarea Ormuz afectează aproximativ 20% din fluxurile globale de petrol și gaze naturale lichefiate, provocând dificultăți majore în transport.

Națiunile G7 au anunțat că sunt pregătite să ia „măsurile necesare” pentru a răspunde creșterii prețurilor, fără a se angaja însă să elibereze rezervele strategice de urgență.

Pierderea pieței europene a forțat Rusia să vândă petrol și gaze către Asia la reduceri semnificative, afectând veniturile sale. Înainte de războiul din Ucraina, Europa importa peste 40% din gazele sale din Rusia, însă în 2025, importurile combinate de gaze prin conducte și GNL au reprezentat doar 13% din totalul importurilor UE.

Săptămâna trecută, Putin a ordonat guvernului să analizeze mutarea fluxurilor rămase de petrol și gaze rusești din Europa, în contextul planului Uniunii Europene de a interzice complet importurile de combustibili fosili din Rusia.