Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran

Dan Andronic și Radu Coșarcă au dezbătut, azi, la podcastul de la evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube „Hai România”, și problema cea mai presantă din această perioadă: Războiul din Iran. Un conflict care nu dă indicii că s-ar termina prea curând, în niciun caz în câteva zile așa cum anticipase președintele SUA, Donald Trump.

Joi, liderul de la Casa Albă a anunțat că țara sa este pregătită să continue confruntarea atât timp cât este nevoie, pentru că are resurse suficiente: umane, financiare și de armament.

Un anunț alarmant, a remarcat Radu Coșarcă. Fostul jurnalist este de părere că vor fi mari probleme economice la nivel mondial, dacă războiul nu va înceta cât mai repede.

„Inițial, președintele Trump ne-a spus că va dura câteva zile, ulterior că ar putea dura 4 săptămâni până la 6. Ieri, președintele Trump a spus că are suficientă muniție ca să țină războiul oricât e nevoie. Asta nu e o veste bună, pentru că se pare că într-un fel războiul poate să țină, să dureze foarte mult și asta înseamnă afectarea gravă a economiei globale.

Nu doar prin jugularea Strâmtorii Ormuz, există căi de evitare a acestei strâmbtori, există un pipeline în Arabia Saudită, conducta Est-Vest care duce petrolul în Golf și de acolo în Marea Roșie. Deci există posibilități. Sigur, cresc costurile de transport, crește durat”, a explicat Radu Coșarcă.

O mare problemă este implicarea în acest conflict a țărilor din Europa. Și sunt multe necunoscute legate dă țările din Golf. Un mare semn de întrebare îl reprezintă China.

„Faptul că încep să se implice tot mai multe țări europene, faptul că încă nu știm, încă despre țările din Golf, cele două care deja sunt implicate. Deja Arabaia Saudită a declarat război. Și marea necunoscută eternă, China. Nu știm ce face în continuare. deocamdată pare să nu facă nimic”, a afirmat Radu Coșarcă.

Dan Andronic a remarcat că și Kremlinul, și Beijingul au formulat declarații foarte dure în privința războiului din Iran.

„S-ar putea ca rușii și chinezii să joace acum rolul de good cop, bad cop. Și rușii să fi cerut chinezilor să-i ajute ei pe iranieni pentru că rușii odată sunt implicați într-un război cu Ucraina. Unde au nevoie ei de muniție și de armament și de echipamente militare. Și, doi, au nevoie de o prietenie, o presupusă prietenie cu Donald Trump și cu Casa Albă în eventualitatea negocierii unui acord”, a replicat Coșarcă.