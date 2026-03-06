Sánchez, prins cu minciuna. Avioanele și radarele spun una, declarațiile oficiale spun alta. Cazul RCH846

O serie de declarații oficiale ale guvernului din Spaniacondus de premierul de stânga radicală Pedro Sánche,z privind utilizarea bazelor militare de către Statele Unite în contextul operațiunilor legate de conflictul cu Iran, au fost urmate de evenimente din teren care au ridicat numeroase întrebări, potrivit The European Conservative.

În timp ce liderii politici au insistat că poziția Madridului este clară și neschimbată, traseele unor aeronave militare și anumite evoluții ulterioare au oferit o imagine mai complicată.

Luni, prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a anunțat că bazele militare din Spania nu vor fi folosite de Statele Unite pentru operațiuni împotriva Iranului. Mesajul a fost formulat într-un mod categoric, iar în zilele următoare mai mulți membri ai guvernului au reiterat aceeași poziție.

Ministrul de externe José Manuel Albares a afirmat explicit: „Bazele spaniole nu sunt folosite pentru această operațiune.”

La rândul său, Sánchez a insistat asupra poziției guvernului într-un discurs public: „Nu vom fi complici la ceva rău pentru lume doar din teama unor represalii din partea unora dintre noi.”

Declarațiile au fost prezentate ca o reafirmare a unei poziții ferme în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

În același timp, la Washington, reacția a venit rapid. Președintele american Donald Trump a criticat poziția Madridului, calificând Spania drept un partener „teribil”.

Trump a declarat că i-a cerut secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, să „întrerupă toate relațiile” cu Spania, adăugând: „Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania.”

Între timp, potrivit unor informații publice, mai multe aeronave militare americane au părăsit bazele din Spania pentru alte locații din Europa.

Lucrurile au devenit mai interesante miercuri seara, când atenția s-a mutat de la declarații politice la ecranele telefoanelor. Un avion militar american, identificat ca zborul RCH846, a decolat de la baza Naval Station Rota.

Aeronava era un Boeing C-17 Globemaster III, utilizat în mod obișnuit pentru transportul de trupe, vehicule și echipamente militare.

Traseul avionului a fost urmărit în timp real pe aplicația Flightradar24 de mii de utilizatori. La un moment dat, aproximativ 15.000 de persoane monitorizau zborul și comentau evoluția acestuia pe rețelele sociale.

Noches que recordaremos 👇🏻 La noche de Flightradar24, miles de españoles siguen el RCH846 rumbo a Oriente Medio: «ha parado a por pizza» @popes80 https://t.co/hQdm37LA2d — Itxu Díaz (@itxudiaz) March 5, 2026

Aeronava a făcut o escală la baza aeriană Naval Air Station Sigonella, iar ulterior a decolat din nou, îndreptându-se către Orientul Mijlociu. După intrarea în zona de operațiuni, avionul a dispărut de pe radar, lucru frecvent în apropierea zonelor de conflict.

Pentru mulți observatori online, situația a fost tratată cu ironie, mai ales după ce avionul a continuat traseul spre regiunea în care se desfășoară operațiunile militare.

În paralel cu aceste evoluții, guvernul spaniol a continuat să insiste că poziția oficială nu s-a modificat.

Ministrul de externe José Manuel Albares a declarat: „Neg categoric acest lucru. Poziția guvernului spaniol față de războiul din Orientul Mijlociu, bombardamentele din Iran și utilizarea bazelor noastre nu a schimbat deloc.”

La scurt timp după aceea, secretarul de presă al Casa Albă, Karoline Leavitt, afirmase că „Spania a fost de acord să coopereze militar în ultimele ore”.

Cele două poziții au rămas astfel, cel puțin public, în contradicție.

În același interval, autoritățile spaniole au anunțat desfășurarea fregatei Cristóbal Colón (F105) în Cipru, pentru a se alătura grupului naval al portavionului francez Charles de Gaulle (R91).

Operațiunea este realizată în cooperare cu NATO, iar forțele spaniole participă și la misiuni de apărare aeriană în Adana, Turcia.

În timp ce oficialii de la Madrid au menținut un discurs constant privind neimplicarea în operațiuni legate de conflictul din Iran, evoluțiile din teren — inclusiv zboruri militare monitorizate public și desfășurări navale — au alimentat dezbaterea în spațiul public.

Astfel, în paralel cu declarațiile politice ferme, radarele și aplicațiile de monitorizare a zborurilor au devenit, pentru câteva ore, unele dintre cele mai urmărite surse de informație.