SUA încearcă să convingă China să renunțe la petrolul rusesc înaintea summitului Trump–Xi

Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, analizează posibilitatea de a introduce pe agenda discuțiilor cu oficialii chinezi un subiect sensibil legat de comerțul energetic, înaintea unei întâlniri planificate între președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, conform analizei publicate de The Wall Street journal.

Potrivit unor informații apărute în presa internațională, Washingtonul ia în calcul propunerea ca China să reducă achizițiile de petrol din state considerate adversari ai United States, precum Russia, și să cumpere mai multă energie din SUA.

Inițiativa ar putea fi discutată în cadrul unor consultări diplomatice și economice care preced summitul bilateral programat pentru începutul lunii aprilie.

Conform informațiilor publicate de Dow Jones & Company în The Wall Street Journal, Scott Bessent a purtat în ultimele zile discuții private cu foști oficiali americani, directori din mediul de afaceri și analiști de politici publice pentru a evalua posibilitatea introducerii temei energetice în negocierile cu Beijingul.

Potrivit persoanelor familiarizate cu aceste întâlniri, oficialul american ar încerca să convingă partea chineză să își reorienteze o parte din importurile energetice. În articol se precizează că Bessent „a descris un efort continuu de a încerca să determine China să cumpere în schimb produse americane din petrol și gaze”.

Această propunere ar putea fi discutată direct cu vicepremierul chinez He Lifeng în cadrul unei întâlniri programate la Paris, la mijlocul lunii martie.

Întâlnirea dintre Scott Bessent și He Lifeng ar avea rolul de a pregăti cadrul diplomatic și economic pentru summitul dintre Donald Trump și Xi Jinping.

Discuțiile ar urma să stabilească elementele principale ale agendei și posibilele teme de negociere dintre cele două mari economii ale lumii.

Surse citate în articol arată că oficialii americani analizează dacă tema energiei poate deveni un punct de interes comun în discuțiile cu Beijingul, în contextul fluxurilor globale de petrol și gaze.

În același timp, inițiativa reflectă preocupările Washingtonului legate de relațiile energetice dintre China și Rusia, în condițiile în care Beijingul este unul dintre principalii importatori de petrol la nivel mondial.

China își asigură o parte semnificativă din necesarul energetic prin importuri din mai multe regiuni ale lumii, inclusiv din Rusia. În același timp, Statele Unite au devenit în ultimii ani un exportator major de petrol și gaze naturale lichefiate.

În acest context, autoritățile americane analizează posibilitatea de a crește livrările de energie către piața chineză, dacă discuțiile diplomatice vor conduce la un acord sau la o înțelegere comercială.

Potrivit informațiilor citate, secretarul Trezoreriei „se gândește să ridice problema energiei” în cadrul discuțiilor cu vicepremierul chinez, întâlnire care ar putea avea loc înaintea summitului planificat între liderii celor două state.

Negocierile ar putea influența agenda economică a întâlnirii Trump–Xi, programată, potrivit planurilor actuale, pentru începutul lunii aprilie.