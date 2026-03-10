Secretarul Apărării al SUA anunță cea mai intensă zi de lovituri aeriene împotriva Iranului de la începutul campaniei

Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth, a declarat marți că această zi va reprezenta cea mai intensă etapă de lovituri aeriene lansate până acum împotriva Iranului, în cadrul campaniei militare aflate în desfășurare, potrivit BBC.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă la Pentagon, în contextul în care operațiunile militare au intrat în a doua săptămână.

Potrivit oficialilor americani, operațiunile vizează infrastructura militară și capacitățile strategice ale Iranului, inclusiv baze de rachete, facilități navale și alte obiective considerate relevante pentru securitatea regională.

În timpul briefingului cu presa, secretarul Apărării a afirmat că numărul de aeronave implicate în operațiuni va crește semnificativ comparativ cu zilele anterioare ale campaniei.

„Astăzi va fi, din nou, cea mai intensă zi a noastră de lovituri în interiorul Iranului. Cele mai multe avioane de vânătoare, cele mai multe bombardiere și cele mai multe atacuri”, a declarat Pete Hegseth în fața jurnaliștilor.

Oficialul american a precizat că operațiunile sunt susținute de informații militare actualizate și de o coordonare extinsă a forțelor aeriene implicate. Potrivit Pentagonului, planificarea atacurilor se bazează pe informații considerate mai precise decât în etapele inițiale ale campaniei.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care campania militară împotriva Iranului a ajuns la aproximativ zece zile de la lansare, perioadă în care au fost lovite mii de ținte militare.

Conform oficialilor militari americani, loviturile aeriene au vizat în principal infrastructura militară iraniană, inclusiv instalații asociate programelor de rachete și drone, precum și nave militare. În primele zile ale campaniei, peste 5.000 de ținte ar fi fost atacate, printre acestea aflându-se și aproximativ 50 de nave militare.

Operațiunile au inclus și acțiuni împotriva unor nave iraniene suspectate că ar fi implicate în operațiuni de minare a apelor din apropierea strâmtorii Ormuz, o rută strategică pentru transportul global de petrol și gaze naturale.

În același timp, autoritățile americane au declarat că scopul campaniei nu este extinderea conflictului într-un război de lungă durată. În timpul aceleiași conferințe de presă, Hegseth a subliniat că operațiunea nu urmărește un proces de reconstrucție politică sau militară pe termen lung.

„Acesta nu este un proiect de reconstrucție a unei națiuni fără sfârșit”, a spus secretarul Apărării, referindu-se la experiențele anterioare ale armatei americane în conflictele din Irak și Afganistan.

Intensificarea operațiunilor americane are loc într-un context regional tensionat. Iranul a răspuns atacurilor prin lansarea de rachete și drone către Israel, baze militare americane și mai multe state din Golf, inclusiv Emiratele Arabe Unite și Bahrain.

Confruntările au avut efecte și asupra securității energetice globale, deoarece tensiunile din zona Golfului Persic au afectat transportul de petrol prin strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

În paralel, Israelul a intensificat propriile lovituri împotriva unor obiective asociate Iranului și grupărilor aliate acestuia în regiune, ceea ce a contribuit la extinderea confruntărilor în mai multe zone ale Orientului Mijlociu.

Oficialii americani afirmă că operațiunile vor continua atât timp cât vor fi considerate necesare pentru atingerea obiectivelor militare stabilite. În același timp, autoritățile iraniene au transmis că vor continua să răspundă militar, ceea ce indică faptul că situația din regiune rămâne în evoluție.