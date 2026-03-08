International

Donald Trump a identificat cine ar fi responsabil pentru explozia care a ucis sute de copii

Donald Trump a identificat cine ar fi responsabil pentru explozia care a ucis sute de copiiDonald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că, din punctul său de vedere, Iranul ar putea fi responsabil pentru explozia devastatoare care a lovit o școală de fete din orașul iranian Minab, incident soldat cu moartea a zeci de copii.

Declarațiile au fost făcute sâmbătă în timpul unei discuții cu jurnaliștii la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, potrivit informațiilor relatate de Sky News.

Tragedia a avut loc chiar în prima zi a războiului declanșat la sfârșitul lunii februarie în Orientul Mijlociu, într-un context de escaladare rapidă a tensiunilor dintre Iran, Israel și Statele Unite.

Explozia a lovit o școală elementară plină de elevi

Incidentul s-a produs în orașul Minab, situat în sudul Iranului, în provincia Hormozgan. Explozia a afectat grav clădirea școlii elementare Shajareh Tayyebeh Elementary School, în momentul în care elevii se aflau la cursuri.

Trump trimite pe frontul din Iran sistemul Merops. Care sunt motivele din spatele deciziei. Live text
Cea mai scumpă plăcuța de înmatriculare din Elveția, vândută pentru o sumă cu șașe cifre
Potrivit presei de stat iraniene, bilanțul tragediei ar depăși 165 de persoane decedate, majoritatea fiind copii care se aflau în unitatea de învățământ în momentul deflagrației.

Explozia a provocat distrugeri semnificative în clădirea școlii și în zona din jur, iar imaginile apărute ulterior în mass-media au arătat amploarea dezastrului.

Evenimentul a generat reacții puternice la nivel internațional, mai ales din cauza numărului mare de victime și a faptului că atacul a avut loc într-o unitate de învățământ.

Donald Trump respinge orice implicare a Statelor Unite

În timpul discuțiilor cu jurnaliștii, Donald Trump a fost întrebat dacă există posibilitatea ca Statele Unite să fi avut vreo implicare în incidentul din Minab.

Președintele american a respins categoric această ipoteză și a indicat Iranul drept posibil responsabil.

„Nu, în opinia mea și pe baza a ceea ce am văzut, acest lucru a fost făcut de Iran”, a declarat Donald Trump.

Război Iran

Război Iran. Sursă foto: X.com

Secretarul Apărării spune că ancheta este în desfășurare

Reporterii au cerut un punct de vedere și de la Pete Hegseth, secretarul apărării al Statelor Unite.

Acesta a afirmat că autoritățile americane analizează încă toate informațiile disponibile și că ancheta privind incidentul nu este finalizată.

„Încă investigăm, dar singura parte care vizează civilii este Iranul.”, a declarat Pete Hegseth.

Oficialul american nu a oferit însă detalii suplimentare despre concluziile preliminare ale investigației.

Trump susține că munițiile iraniene ar fi imprecise

În timpul discuției cu presa, Donald Trump a revenit asupra declarațiilor sale și a sugerat că explozia ar fi putut fi rezultatul unei erori a forțelor iraniene.

„Credem că a fost făcut de Iran. Pentru că sunt foarte inexacți, după cum știți, cu munițiile lor. Nu au nicio precizie. A fost făcut de Iran.”, a afirmat președintele american.

Afirmațiile sale au fost făcute în contextul conflictului militar aflat în desfășurare în regiune.

Reacții internaționale după tragedia din Minab

Explozia care a lovit școala din Minab a stârnit reacții puternice la nivel global. Mai multe organizații și lideri politici au condamnat atacul și au cerut clarificarea circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Numărul mare de victime și faptul că incidentul a avut loc într-o unitate de învățământ au amplificat îngrijorările privind impactul conflictului asupra populației civile.

În același timp, ancheta privind cauza exploziei continuă, iar autoritățile implicate încearcă să stabilească exact cum s-a produs incidentul.

