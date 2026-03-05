Mână liberă pentru trump în Iran, de la Senatul SUA. Amenințare nuclară iraniană pentru Israel. Răzbunare pentru tentativa de asasinat a președintelui SUA. Live text

Ministrul Apărării, Israel Katz, a discutat peste noapte cu omologul său american, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, potrivit biroului său.

Conform unui comunicat de la biroul ministrului apărării, Katz și-a exprimat condoleanțe pentru moartea a șase militari americani uciși în atacurile iraniene „și a menționat că Israelul face și va continua să facă tot posibilul pentru a ajuta la protejarea siguranței trupelor americane din regiune”.

„Katz a cerut să-i mulțumească președintelui american [Donald] Trump pentru sprijinul deosebit acordat Israelului și a menționat că cooperarea dintre președintele Trump și prim-ministrul Netanyahu împotriva Iranului schimbă istoria regională și globală”, se arată în comunicat.

Katz i-a mulțumit, de asemenea, lui Hegseth „pentru sprijinul său deosebit acordat Israelului și pentru asistența extinsă în apărarea cetățenilor statului Israel împotriva amenințării rachetelor iraniene și a remarcat cooperarea strânsă și fără precedent dintre armate pentru a atinge toate obiectivele războiului”.

Potrivit biroului ministrului apărării, Hegseth „a lăudat cooperarea fără precedent dintre armate și capacitățile IDF” și i-a spus lui Katz: „Continuați până la sfârșit, suntem alături de voi”.

SUA au atacat fregata iraniană Dena, oaspete al marinei indiene, care transporta aproape 130 de marinari, în apele internaționale, fără avertisment, acuză ministrul de externe iranian pe X.

„SUA vor regreta amarnic precedentul pe care l-a creat”, spune Abbas Araghchi.

Un atac al unui submarin american a lovit nava iraniană în largul coastei de sud a Sri Lankăi, la mii de kilometri de Golf, ucigând zeci de persoane.

Forțele armate iraniene susțin că respectă suveranitatea Turciei și neagă că ar fi lansat vreo rachetă spre teritoriul său, se arată într-un comunicat publicat de presa de stat.

Ministerul Apărării din Turcia a declarat ieri că o rachetă balistică lansată din Iran spre spațiul aerian turc după ce a trecut prin Siria și Irak a fost distrusă de sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO deasupra estului Mediteranei.

Iranul a anunțat că a vizat sediile forțelor kurde din Kurdistanul irakian, potrivit presei de stat iraniene, în urma atacurilor asupra regiunilor kurde atât din Iran, cât și din Irak.

„Am vizat sediile grupurilor kurde care se opun revoluției din Kurdistanul irakian cu trei rachete”, postează agenția oficială de știri iraniană IRNA pe Telegram, citând o declarație militară.

Presa de stat libaneză afirmă că un atac israelian peste noapte a ucis un oficial Hamas, aceasta fiind prima ucidere țintită raportată a unui membru al grupării teroriste palestiniene de când atacurile americano-israeliene asupra Iranului au declanșat un război regional.

Wassim Atallah al-Ali și soția sa au fost uciși când o „dronă inamică a vizat casa lor” din Beddawi, o tabără palestiniană de lângă Tripoli, într-un atac efectuat înainte de zori, relatează Agenția Națională de Știri (NNA), care îl descrie pe bărbat ca fiind un oficial de rang înalt al Hamas.

Avioanele de război iraniene se aflau la „două minute” distanță de a lovi baza aeriană al-Udeid din Qatar, cea mai mare bază militară care adăpostește trupe americane din Orientul Mijlociu, înainte ca avioanele F-15 qatareze să le doboare, arată un raport.

Bombardierele tactice Su-24 din epoca sovietică ale Gărzilor Revoluționare au fost identificate transportând „bombe și muniții ghidate” spre al-Udeid, care găzduiește de obicei aproximativ 10.000 de soldați americani, și spre complexul de procesare a gazelor naturale Ras Laffan din Qatar, și nu au răspuns la apelurile radio, spune una dintre surse.

Avioanele s-au prăbușit în apele teritoriale qatareze, iar echipajele sunt căutate, spun oficialii.

Camera Reprezentanților și Senatul urmează să voteze joi finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), pe măsură ce cresc îngrijorările cu privire la potențialele amenințări legate de Iran în interiorul Statelor Unite. Senatul va organiza un vot procedural în jurul orei 13:45 asupra unei moțiuni de avansare a proiectului de lege privind finanțarea DHS.

Același vot a eșuat în februarie, după ce Democrații au refuzat să ofere suficient sprijin pentru a depăși pragul de 60 de voturi pentru filibuster și se așteaptă să eșueze din nou.

Mai târziu, joi după-amiază, Camera Reprezentanților este așteptată să voteze asupra unui proiect de lege separat pentru finanțarea DHS. Liderii Republicani din Cameră se așteaptă ca această măsură să fie adoptată cu sprijinul republicanilor și cu unele voturi ale democraților.

Voturile vin în contextul în care un memoriu DHS, distribuit agențiilor de aplicare a legii, avertiza asupra potențialelor atacuri cibernetice sau violențe ale unor lupi singuratici în urma atacurilor asupra Iranului.

Congresul este blocat într-o dispută de săptămâni privind politica de imigrare legată de finanțarea DHS.

Secretarul de război Pete Hegseth a declarat miercuri că liderul unei unități secrete iraniene, legată de un complot de asasinat împotriva președintelui Donald Trump, a fost ucis în timpul atacurilor americane asupra Iranului.

Oficialul a fost conectat la același complot aflat în centrul procesului federal al lui Asif Merchant din New York, potrivit administrației.

Merchant, un cetățean pakistanez, este acuzat că a colaborat cu Teheranul pentru a-l asasina pe Trump. „Tot ieri, liderul unității care a încercat să-l asasineze pe președintele Trump a fost vânat și ucis”, a spus Hegseth în timpul unei conferințe de presă la Pentagon.

„Iranul a încercat să-l omoare pe președintele Trump. Iar președintele Trump a râs la urmă.”

Mii de kurzi au trecut granița din Irak și au lansat o ofensivă terestră în Iran, a declarat un oficial american pentru Fox News. Sursele au declarat că mulți dintre luptători sunt kurzi iranieni care locuiau în Irak de ani de zile și se întorc acum în nord-vestul Iranului ca parte a ofensivei.

Se crede că luptătorii sunt miliții iraniano-kurde care încearcă să declanșeze o revoltă mai amplă împotriva rămășițelor regimului iranian, potrivit unor surse familiarizate cu evoluția situației.

Miercuri, secretarul de război Pete Hegseth a declarat că armata americană nu înarmează o insurgență în interiorul Iranului, deși a sugerat că alte părți ale guvernului american ar putea fi implicate.

La Casa Albă, secretarul de presă Karoline Leavitt a negat rapoartele conform cărora administrația Trump a fost de acord să înarmeze forțele kurde.

Șeful adjunct al Statului Major al Irakului, prim-ministrului Masrour Barzani, la Erbil, a declarat că „niciun kurd irakian nu a trecut granița”.

Între timp, o sursă oficială israeliană a declarat, în context, că Israelul sprijină milițiile kurde care operează în interiorul țării.

„Sprijinim milițiile kurde din vestul Iranului”, a declarat sursa. „Scopul este de a încerca să controlăm zone din interiorul Iranului pentru a provoca regimul și a da putere unei revolte mai ample.”

Autoritățile comuniste chineze, a căror îndelungată alianță cu teocrația islamică iraniană suferă de pe urma războiului, au anunțat că vor trimite un emisar special în Orientul Mijlociu pentru a desfășura eforturi de mediere, în contextul în care conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran continuă să se escaladeze, potrivit Fox News.

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a făcut anunțul în timpul unor convorbiri telefonice cu viceprim-ministrul și ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite, șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan, și cu ministrul saudit de externe, Faisal bin Farhan Al Saud, potrivit unui comunicat difuzat de Ambasada Chinei în Statele Unite.

Trimisul special chinez pentru afacerile din Orientul Mijlociu va călători în țările din regiune pentru a continua eforturile diplomatice menite să dezescaladeze criza.

Un petrolier ancorat în largul coastei Kuweitului a raportat miercuri că a văzut o „explozie puternică” în babord, provocând o deversare de petrol, a declarat miercuri U.K. Maritime Trade Operations (U.K.MTO).

Raportul UKMTO a precizat că incidentul s-a produs la 30 de mile marine, sau 34,5 mile, sud-est de portul Mubarak Al-Kabeer din Golful Kuweit.

Ministerul de Interne al Kuweitului a declarat într-o declarație scrisă că incidentul s-a produs în afara apelor teritoriale ale țării, la cel puțin 60 de kilometri, sau 37 de mile, distanță de port.

Nava a luat apă, iar membrii echipajului sunt în siguranță, potrivit UKMTO, o organizație sponsorizată de Marina Regală.

Președintele SUA, Donald Trump, are mână liberă în Iran, după ce Senatul SUA a respins o rezoluție care viza limitarea autorității sale de a continua atacurile, într-o demonstrație restrânsă de sprijin din partea Congresului pentru un conflict lansat fără aprobarea explicită a parlamentarilor. În același timp, Iranul amenință nuclear Israelul, doar că nu cu astfel de arme, ci cu lovirea cu arme convenționale a instalațiilor nucleare de la Dimona, potrivit The Times of Israel.

Măsura bipartizană din SUA, introdusă de Democratul Tim Kaine și de Rand Paul, un Republican vechi adversar al lui Trump și activist anti-război, ar fi impus retragerea forțelor americane din ostilități împotriva Iranului, cu excepția cazului în care Congresul autorizează campania.

Însă, având în vedere că Republicanii dețin o majoritate de 53-47 în camera superioară a Congresului și susținând în mare măsură decizia președintelui de a ataca Iranul alături de Israel, rezoluția fost insuficientă cu exact această marjă.

Votul a avut loc la cinci zile după ce a început un conflict în expansiune rapidă, care a dus deja la eliminarea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și a mai multor personalități importante din Teheran, în timp ce câțiva soldați americani au murit într-un atac iranian asupra unei baze americane din Kuweit.

Democrații susțin că Trump ar fi ocolit în mod neconstituțional Congresul atunci când a ordonat campania aeriană și mai spun că administrația a oferit justificări schimbătoare pentru război.

Acuzațiile vin în contextul în care decizia de a ataca Iranul pare a fi fost luată în foarte scurt timp, după ce s-a aflat de reuniunea liderilor țării, fapt ce a oferit posibilitatea eliminării lor, potrivit surselor israeliene și americane.

În cursul nopții, Iranul a amenințat că va ataca situl nuclear israelian de la Dimona dacă Israelul și SUA vor solicita o schimbare de regim în Republica Islamică, relatează, citând un oficial militar iranian, agenția de știri semi-oficială ISNA, preluată de presa israeliană.

Între timp, Qatarul a anunțat că evacuează locuitorii din vecinătatea ambasadei SUA din Doha ca „măsură de precauție temporară”, a anunțat joi dimineața Ministerul de Interne al țării din Golf. „Li s-a oferit cazare adecvată ca parte a măsurilor preventive necesare”, se arată într-un comunicat al ministerului.