Diana Șoșoacă, după ce Parlamentul a aprobat cererea SUA: Vom intra în război. Să vă pice bombele în cap

Europarlamentara Diana Șoșoacă a vorbit despre o posibilă implicare a României în conflictele din Ucraina și Iran, criticând guvernul și deciziile privind bazele militare americane.

Europarlamentara Diana Șoșoacă a transmis un mesaj în stilul său caracteristic la câteva zile după vizita președintelui Volodimir Zelenski în România. Într-o transmisiune live pe rețelele sociale, Șoșoacă a spus că România ar putea fi implicată simultan în două conflicte și că populația nu ar înțelege pericolul.

„O să vedeți cum suntem încolțiți în două părți de războaie. I-auzi, bubuitură-n Vâlcea. Ce v-am spus eu, mă, că o să înceapă măcelul? Da uite, mă întreb de ce în Franța nu zboară avioanele militare, numa’ în România, proștii Europei, așa ne consideră”, a spus ea.

În aceeași transmisiune, europarlamentara a criticat inclusiv persoanele care au comentat negativ la adresa sa și a folosit un limbaj agresiv.

„De-abia aștept să-ți dea un glonț în cap, bă. Abia aștept. Să vă pice bombele în cap, las’ să vedeți ce înseamnă. Că n-ați vrut să ieșiți”, le-a transmis europarlamentara celor care o contestă.

Ea a continuat cu atacuri la adresa partidelor aflate la guvernare: „Pupați-i în dos pe PSD, pe PNL, ce-mi spuneți mie? Nu v-au adus ei securitatea, nu v-au adus ei pază și protecție? Acum vă bubuie? Bine vă face.”

Diana Șoșoacă a adus în discuție și presupuse atacuri pe teritoriul României, dar și rolul Rusiei în această perioadă tulbure. „Dacă dădea Putin, dădea unde trebuie, corect, că ăla nu greșește niciodată”, a spus ea referitor la Vâlcea.

Totodată, Șoșoacă a comentat situația din Orientul Mijlociu: „Israelul batjocorește o lume întreagă, a distrus Palestina, acum distruge Iranul, a distrus pacea mondială, omoară într-un hal fără de hal, inclusiv propriul popor.”

Ea a contestat și deciziile oficiale privind cooperarea militară cu Statele Unite și NATO: „Așa-zisul președinte al României a anunțat Parlamentul că vom intra în război pentru că vom deveni stat beligerant, deoarece le-am permis americanilor să atace Iranul.”