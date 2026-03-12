Ce au discutat Volodimir Zelenski și Ilie Bolojan departe de ochii presei. Întâlnirea dintre cei doi s-a încheiat

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit joi cu premierul României, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, discuțiile fiind concentrate pe cooperarea în domeniul apărării, energie și gestionarea punctelor de trecere a frontierei. Întâlnirea a avut loc după ce, la Palatul Cotroceni, liderul ucrainean și președintele României, Nicușor Dan, au semnat o declarație de parteneriat strategic între cele două state.

În mesajul transmis după întâlnire, Volodimir Zelenski a afirmat că discuțiile cu premierul român au vizat în special cooperarea în domeniul apărării și sprijinul acordat de România.

„În cadrul întâlnirii cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, am discutat despre sprijinul în domeniul apărării. Mulțumesc României pentru asistența militară și contribuțiile la inițiativa PURL. Consolidarea apărării aeriene este o prioritate pentru Ucraina”, a scris liderul Ucrainei pe rețelele de socializare.

Președintele ucrainean a menționat și importanța dezvoltării cooperării energetice dintre cele două state.

„Este important să dezvoltăm rețeaua energetică între țările noastre, ceea ce va ajuta Ucraina în contextul penuriei cauzate de atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii noastre energetice și, de asemenea, va sprijini România atunci când vom avea un surplus și vom putea exporta energie electrică. Prin urmare, cooperarea în sectorul energetic a fost, de asemenea, un subiect cheie al discuției noastre”.

În cadrul întrevederii a fost abordată și extinderea infrastructurii de frontieră dintre cele două țări.

„O atenție deosebită a fost acordată extinderii punctelor de trecere a frontierei între Ucraina și România. Am discutat, de asemenea, despre elaborarea unui acord interguvernamental privind supravegherea comună la punctele de trecere a frontierei dintre Ucraina și România.”

La finalul mesajului său, liderul ucrainean a transmis mulțumiri pentru sprijinul oferit de România.

„Îi mulțumesc lui Ilie Bolojan pentru întâlnire și pentru sprijinul acordat Ucrainei”, a scris președontele Ucrainei după întâlnirea cu Ilie Bolojan.

Anterior întâlnirii de la Palatul Victoria, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, unde cei doi lideri au semnat o declarație de parteneriat strategic între România și Ucraina. În conferința comună de presă, șeful statului român a subliniat importanța momentului pentru relațiile dintre cele două țări.

„Mulţumesc pentru vizita pe care ne-o faceţi şi mai ales mulţumim dumneavoastră şi poporului ucranian pentru lupta pe care o duceţi, care este o luptă pentru Europa întreagă, deci şi pentru România”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta a precizat că semnarea documentului reprezintă un moment semnificativ pentru cooperarea bilaterală.

„Nu trebuie să ne ascundem, să spunem că, istoric, a existat neîncredere între ţările noastre. Această neîncredere s-a evaporat, cred eu, în momentul începutului războiului din 2022 şi momentul de azi e un moment în care cele două ţări îşi asumă încrederea reciprocă în ce pot să facă împreună, îşi asumă responsabilitatea comună pentru această parte de Europa”, a subliniat şeful statului.