Danemarca a luat în calcul distrugerea pistelor din Groenlanda pentru a bloca accesul avioanelor americane

Autoritățile daneze ar fi luat în calcul sabotarea pistelor de aterizare din Groenlanda cu ajutorul unor explozibili și au transportat rezerve de sânge pe insulă la începutul acestui an, potrivit unui nou raport citat de presa internațională, potrivit Fox News.

Informațiile apar într-un context de tensiuni politice și strategice generate de declarațiile președintelui american Donald Trump privind controlul asupra Groenlandei din motive de securitate națională.

Potrivit relatării, măsurile ar fi făcut parte dintr-un plan de contingență elaborat de autoritățile daneze în luna ianuarie. Acest plan ar fi inclus trimiterea de trupe pe insulă, împreună cu explozibili care ar fi putut fi folosiți pentru distrugerea pistelor, într-un scenariu în care s-ar fi dorit împiedicarea aterizării unor aeronave americane.

Conform informațiilor prezentate de postul public danez DR și preluate de alte publicații internaționale, măsurile ar fi fost prevăzute într-un ordin de operațiuni militare datat 13 ianuarie. DR a relatat că a analizat acest document, iar concluziile sale au fost ulterior citate de Euronews și BBC.

Raportul susține că autoritățile de la Copenhaga au început pregătirile într-un moment în care tensiunile privind statutul Groenlandei au crescut. Situația a fost amplificată de declarațiile repetate ale președintelui Donald Trump, care a afirmat că Statele Unite ar trebui să controleze Groenlanda din considerente de securitate.

Atât premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, cât și premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, au respins în mod repetat solicitările formulate de Trump privind preluarea insulei.

Potrivit aceleiași relatări, DR și-ar fi bazat informațiile pe 12 surse aflate la nivel înalt în structurile guvernamentale și militare daneze, precum și pe surse din state aliate, inclusiv Franța și Germania. Datele au fost citate ulterior și de BBC.

Un oficial militar danez, rămas anonim, a declarat pentru DR că autoritățile au considerat necesar să trateze cu seriozitate toate scenariile posibile. În traducere în limba română, citatul redat în material este:

„Când Trump spune tot timpul că vrea să cumpere Groenlanda… a trebuit să luăm în serios toate scenariile posibile.”

Potrivit informațiilor prezentate, trupele daneze și mai mulți aliați europeni au fost desfășurați în Groenlanda în cadrul unei acțiuni care a fost prezentată drept un exercițiu NATO numit „Arctic Endurance”.

Totuși, conform surselor citate de DR, desfășurarea ar fi avut în realitate un caracter operațional.

Relatarea mai arată că militarii care au ajuns în Groenlanda aveau asupra lor nu doar echipamentul standard, ci și materiale medicale și explozibili. Printre statele care ar fi participat la desfășurarea din ianuarie se numără Franța, Germania și Suedia.

În același timp, potrivit informațiilor publicate, autoritățile daneze ar fi încercat să evite o escaladare a relației cu Washingtonul. Materialul notează că, pe 21 ianuarie, Donald Trump a anunțat existența unui acord-cadru vag privind Groenlanda, în urma unor discuții cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Detaliile acestei înțelegeri nu au fost făcute publice.

În aceeași zi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Trump a declarat:

„Nu vreau să folosesc forța. Nu voi folosi forța. Tot ce cer Statele Unite este un loc numit Groenlanda.”

Ulterior, pe 17 martie, comandantul Comandamentului Nord al SUA (NORTHCOM), generalul Gregory Guillot, a afirmat că Statele Unite colaborează cu Danemarca prin intermediul Departamentului de Stat pentru a extinde unele dintre prevederile tratatului din 1951.

Acesta a adăugat: „Dar tot ceea ce facem prin NORTHCOM se desfășoară prin Groenlanda și prin Danemarca.”

Informațiile publicate până acum conturează o perioadă de tensiune diplomatică și militară în jurul Groenlandei, teritoriu aflat într-o poziție strategică în Arctica. Până în acest moment, datele prezentate în raportul citat se bazează pe documente și surse anonime menționate de presa care a relatat cazul.