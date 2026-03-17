Un preot român, misiune impresionantă pe tărâmul ghețarilor. Va boteza mai mulți groenlandezi care au trecut la ortodoxie

În mijlocul ghețurilor și al zăpezii nesfârșite, un preot român a pornit într-o misiune rară și impresionantă. Episcopul Macarie al Europei de Nord a ajuns luni în Groenlanda, unde va rămâne o săptămână pentru a oficia Sfânta Liturghie și a-i boteza pe localnicii care și-au dorit să se alăture Bisericii Ortodoxe.

Pe Facebook, episcopul a oferit detalii despre această misiune urmată în numele bisericii.

„În aceste locuri îndepărtate, printre ghețari și întinderi nesfârșite de zăpadă și gheață, împărtășim căldura și lumina Evangheliei Mântuitorului Hristos. Chiar dacă pământul este acoperit de zăpadă și ghețuri, nădăjduim ca inimile oamenilor să fie încălzite de harul lui Dumnezeu”, a scris preotul pe internet.

Episcopul a adăugat că, în aceste zile, va săvârși, din loc în loc, Dumnezeiasca Liturghie a Darurilor și Taina Sfântului Botez pentru câțiva tineri groenlandezi care și-au dorit să-L cunoască pe Hristos.

„În aceste zile voi săvârși, din loc în loc, Dumnezeiasca Liturghie a Darurilor și Taina Sfântului Botez pentru câțiva tineri groenlandezi, în frunte cu inimosul catehumen Qillaq, care au dorit să-L cunoască pe Hristos și să intre în comuniunea Bisericii”, a continuat episcopul.

Groenlanda, cea mai mare insulă din lume, este acoperită în mare parte de ghețari și întinderi vaste de zăpadă.

Insula are un climat extrem, cu ierni lungi și temperaturi foarte scăzute. Locuitorii trăiesc în așezări răzlețe de-a lungul coastelor, adaptându-se la condițiile dure ale mediului. În ciuda izolării și a peisajelor austere, Groenlanda a devenit un punct de interes internațional, mai ales pentru cercetări științifice.

Recent, Groenlanda a revenit în prim plan, după ce președintele american Donald Trump a sugerat că insula ar putea fi cumpărată de Statele Unite. Danemarca, însă, își reafirmă suveranitatea legală asupra teritoriului, în timp ce inuiții, care trăiesc aici de secole, subliniază că pământul nu poate fi deținut în mod privat.

Pentru comunitatea inuită, proprietatea comună este un principiu sacru și parte integrantă a identității lor.

„Nici măcar noi nu ne putem cumpăra propriul pământ, dar Trump vrea să-l cumpere – e ciudat pentru noi. Întotdeauna am știut că pământul se folosește în comun”, a afirmat Kaaleraq Ringsted, în vârstă de 74 de ani, din mica așezare Kapisillit.

Kapisillit, situat pe țărmul unui fiord la est de Nuuk, găzduiește o școală cu trei elevi, un magazin alimentar, o stație de servicii și o mică sală de urgență. Aprovizionarea depinde de un vas care sosește săptămânal din capitală. Locuitorii trăiesc în mare parte din pescuit și vânătoare, iar libertatea de mișcare este încă esențială, după cum a explicat șeful satului, Lennert Nolso.