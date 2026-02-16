Un preot a făcut infarct în timp ce oficia liturghia în aer liber. Era decăzut din drepturi

Republica Moldova. Un preot a suferit un infract în timp ce oficia liturghia de duminică în aer liber. Acesta a căzut ca secerat la a bisericii, sub privirile enoriaşilor, fiind transportat în stare inconştientă la spital.

Este vorba despre preotul arhimandrit Andrei Caramalău (cu numele de mirean Vasile Caramalău), stareţul Mănăstirii Sfântul Apostol Andrei din Durleşti, suburbie a municipiului Chişinău.

Andrei Caramalău a fost oprit de la oficierea serviciilor religioase şi îndepărtat de la stăreţie. Iar în ziua de 15 februarie ar fi fost scos cu forţa din biserica mănăstirii.

Andrei Caramalău a fost găsit vinovat de perversiuni sexuale în privinţa unei minore care nu împlinise vârsta de 16 ani. Iar în duminica de 15 februarie, ziua în care a suferit infarctul, un preot desemnat de Mitropolia Basarabiei a oficiat pentru prima dată liturghia în biserica mănăstirii de la Durleşti.

Sursele EvZ susţin că starea de sănătate a preotului este gravă, dar stabilă.

Solicitat de EvZ, Gabriel Gherasa, vicar al Mitropoliei Basarabiei, a declarat că regretă mult cele întâmplate cu părintele Andrei, dar acesta era înlăturat de la oficierea serviciilor religioase încă din 2021 şi refuza să se conformeze deciziei.

„În această perioadă s-a așteptat îndreptarea situației, mitropolitul Petru a avut multă răbdare cu el, dar nu i-a dat ascultare. În cele din urmă a fost numit un alt administrator al comunității religioase – părintele Iurie Saganov.

Ultimul a fost hirotonit preot pe 14 februarie și a fost desemnat să preia inventarul și patrimoniul mănăstirii, urmând ca pe 15 februarie să oficieze prima liturghie în această calitate. Repet, Mitropolia Basarabiei regretă foarte mult tulburarea apărută în comunitate și degenerarea stării de sănătate a părintelui. Însă era nevoie ca în așezămintele monahale să domnească bună rânduială, ascultarea față de chiriarh și ca lucrurile să se așeze într-un firesc”, a declarat preotul vicar Gabriel Gherasa.

Reprezentantul Mitropoliei Basarabiei a precizat că Andrei Caramalău nu a fost dat afară din biserică, dar nu i s-a permis să oficieze liturghia.

Întrebat de EvZ dacă Andrei Caramalău a fost înlăturat de la serviciile religioase din cauza problemelor cu justiţia, Gabriel Gherasa a răspuns: „Luând în consideraţie starea de sănătate a preotului şi faptul că intrăm în Postul mare mă abţin să comentez această situaţie”.

Dosarul penal pe numele lui Vasile (Andrei) Caramalău a fost pornit în decembrie 2020 de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Pe 6 mai 2022, Judecătoria Chişinău l-a găsit vinvat pe Vasile Caramalău de acţiuni perverse faţă de o minoră şi l-a condamnat la cinci ani de închisoare cu executare, privându-l şi de dreptul de a exercita orice funcţie sau activitate religioasă.

În sentința consultată de ZdG se menționează că, la sfârșitul anului 2016 – începutul anului 2017, preotul „a săvârșit acțiuni perverse” față de o minoră.

„În perioada anilor 2017-2018, *****, aflându-se pe teritoriul mănăstirii *****, ştiind cu certitudine că *****i nu a împlinit vârsta de 16 ani, a săvârşit acţiuni perverse faţa de aceasta, constând în discuţiile cu caracter obscen şi cinic purtate cu victima referitor la *****le*****e, numeroase atingeri indecente ale feselor, ***** al victimei, precum şi viceversa, victima minoră ***** era impusă să atingă ***** al lui ***** (…)”, se arată în sentință.

De asemenea, preotul a fost obligat de instanță să achite un prejudiciu moral părții vătămate în valoare de 70 de mii de lei.

În octombrie 2022, Curtea de Apel Centru a suspendat condiționat, pe un termen de probațiune de cinci ani, executarea pedepsei cu închisoarea şi i-a oferit inculpatului un termen de trei luni pentru repararea prejudiciul moral.

La 23 ianuarie 2024, Curtea Supremă de Justiţie a casat, la solicitarea procurorului, decizia Curţii de Apel Centru şi a dispus rejudecarea cauzei penale.

La moment, Vasile Caramalău are statutul de inculpat, sentinţa de condamnare fiind anulată.

Preotul Andrei Caramalău a pledat întotdeauna nevinovat. Anterior, acesta ne-a declarat că i s-a pus gând rău după ce a reuşit să realizeze mai multe lucruri frumoase pentru mănăstire şi biserică.

Iar acuzaţiile aduse de minoră sunt false, şi au fost gândite de cineva matur pentru a-l discredita şi a-l înlătura de la stăreţia mănăstirii.

Mai mulţi enoriaşi de la Durleşti au făcut apeluri publice pentru susţinerea preotului Andrei Caramalău.