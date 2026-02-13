Tot mai aproape de sfârşitul carierei. Magistrat, găsit vinovat într-un dosar penal

Republica Moldova. Un magistrat de la Judecătoria Chişinău, care anterior şi-a încercat norocul şi la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), a fost găsit vinovat Curtea de Apel Centru de fals în declaraţii publice, după ce a fost achitat de instanţa de fond.

Este vorba de magistratul Aureliu Postică, care anterior a fost cercetat penal pentru îmbogăţire ilicită, însă procurorii şi-au retras ulterior acuzaţiile.

Deşi avea mandatul suspendat, Postică a fost văzut cu două zile în urmă la locul de muncă.

Chiar dacă a fost găsit vinovat, magistratul nu a fost tras la răspundere, deoarece a intervenit termenul de prescripţie. Totuşi, fiind declarat vinovat, Aureliu Postică nu va mai putea activa în magistratură.

Decizia Curţii de Apel este executorie, dar poate fi atacată în Curtea Supremă de Justiţie, ultima speranţă a magistratului.

Urmărirea penală în dosarul de învinuire a lui Aureliu Postică a fost pornită în septembrie 2022, de către Procurorul General interimar, Dumitru Robu. Procurorii declarau că, în perioada 2018 – 2021, magistratul ar fi inclus date incomplete sau false în declarația de avere pentru a ascunde o sumă de peste 860 de mii de lei.

Tot atunci a fost pornit şi dosarul pentru îmbogăţire ilicită. În martie 2023, procurorul pe caz, Ina Frunze-Bargan, a emis ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală a magistratului Aureliu Postică. Procurorul a constatat că lipsesc elementele constitutive ale infracţiunii de îmbogăţire ilicită de care era suspectat.

În august 2024, judecătorul Aureliu Postică a fost achitat de prima instanță în dosarul în care era acuzat de fals în declarații. Sentința a fost pronunțată de magistrata de la Judecătoria Hâncești, Tamara Mereuță. Instanța a constatat că fapta lui Aureliu Postică „nu întrunește elementele infracțiunii incriminate”.

Precizăm că la moment Tamara Mereuţă este suspendată din funcţie, fiind cercetată penal într-un dosar de corupţie.

Sentinţa de achitare a fost contestată de procuror în instanţa ierarhic superioară.

Este evident că inculpatul Postică Aureliu, în perioada anilor 2018 – 2021, fiind subiect al declarării averii împreună cu membrii familiei, intenționat a inclus în declarația de avere și interese personale suma de 866 916 de lei, venit obținut de soția acestuia din activitățile sale, majorând neîntemeiat și neargumentat venitul familiei. În acest sens, instanța de apel reține că sarcina declarării și nemijlocit corectitudinii declarației de avere a subiectului este inseparabilă în raport cu obligația asumată inclusiv asupra membrilor familiei, fapt care impune corectitudini de a declara aceleași date de către toți membrii familiei. Respectiv, odată fiind depusă declarație pe venit și avere de către subiect, acestuia îi este impusă și corectitudinea datelor membrilor de familie. Sub acest aspect, instanța de apel reține că instanța de fond a apreciat subiectiv aspectul dat, având în vedere că soția inculpatului Postică Aureliu, în calitate de membru de familie al declarantului, avea sarcina de a declara datele veridice organelor de resort și acest fapt indică direct asupra obligației declarantului de avere de a verifica și indica datele corecte, or, deși s-au invocat ulterioare rectificări în declarațiile de avere ale soției inculpatului, acestea aspecte nu influențează realizarea laturii obiective corect reținute”, se menţionează în decizia instanţei de apel.

Deşi era cercetat penal, Aureliu Postică a putut să revină în magistratură după ce i-au fost retrase acuzaţiile de îmbogăţire ilicită. În noiembrie 2023, membrul CSM, Ion Guzun, a propus examinarea suspendării din funcție a judecătorului, pe motiv că are un dosar în care este acuzat de fals în declarații.

Postică a solicitat amânarea examinării propunerii, declarând că ar urma să angajeze un avocat care să-i apere interesele. Propunerea lui Guzun nu a fost susținută de ceilalți șase membri ai CSM.

La 2 iulie 2024, CSM a emis o hotărâre, care prevede că „judecătorul, învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 352/1 alin. (2) din Codul penal (falsul în declarații, n.r.), se suspendă din funcție, până la adoptarea hotărârii definitive pe cauza vizată”. Astfel Postică a fost suspendt din nou din funcţie.

Decizia CSM privind suspendarea din funcție a fost adoptată cu o lună înainte ca Judecătoria Hânceşti să îl achite pe magistrat de învinuiri, „din motiv că fapta acestuia nu întrunește elementele infracțiunii incriminate”.

Postică a contestat în Curtea Supremă de Justiţie decizia CSM privind suspendarea, însă cererea i-a fost respinsă, în noiembrie 2025, pe motiv că sentinţa de achitare nu era executorie.

Aureliu Postică nu şi-a recunoscut niciodată vina.

După suspendarea din funcţie, Aureliu Postică a făcut declarații pentru portalul Anticoruptie.md, în care susţinea că dosarul este fabricat la comanda şefului interimar al CSM, Dorel Musteaţă, care a negat de altfel orice implicare.

„S-au urmărit nişte interese şi mi-au fabricat dosarul pentru ca să mă înlăture pentru o perioadă”, a declarat Postică.

În ședința de judecată de la Curtea de Apel Centru, Aureliu Postică a declarat că „învinuirea adusă nu este suficientă de clară și chiar a solicitat acuzarea să-i explice învinuirea adusă printr-o cerere, însă explicarea cuvenită nu a primit”.