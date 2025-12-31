Cum sunt judecaţi judecătorii moldoveni. Cazul Oleg Melniciuc

Republica Moldova. După ce a fost condamnat de instanţa de fond la şapte ani de închisoare pentru îmbogăţire ilicită, Oleg Melniciuc, fostul preşedinte al Judecătoriei Rîşcani din Chişinău aşteaptă de patru ani decizia Curţii de Apel. Iar după modul cum decurg şedinţele, foştii colegi ai magistratului nu se grăbesc să dea verdictul în timpul apropiat.

Timp de opt ani de când dosarul de învinuire se află pe rol în instanţă, magistratul a reuşit mai multe realizări: a scăpat de dosarul penal în care era învinuit de trafic de influenţă, a încasat de la stat jumătate de milion de lei (peste 25.000 de euro) şi s-a ales cu imobile în România.

Totodată, Melniciuc a ajuns pe banca acuzaţilor cu un nou dosar penal, fiind învinuit de hărţuire sexuală. Dosar care l-a lăsat fără mandatul de judecător. Lucru care nu s-a făcut în cazul dosarului de învinuire pentru îmbogăţire ilicită, chiar dacă a fost condamnat.

Cazul Oleg Melniciuc poate fi calificat ca o radiografie a justiţiei moldoveneşti, inclusiv despre unitatea breslei atunci când cineva din sistem ajunge să fie pus la zid pentru corupţie.

Timp de patru ani la Curtea de Apel Centru au fost programate 14 şedinţe de judecată, dintre care majoritatea au fost amânate. În acest timp dosarul Melniciuc a trecut pe mâinile a trei judecători raportori.

Prima şedinţă de judecată la Curtea de Apel Centru în dosarul Melniciuc a fost programată pentru 14 decembrie 2021. Şedinţa a fost amânată la solicitarea avocatului lui Melniciuc. Următoarea şedinţă a fost programată pentru 1 martie 2022. Dar şi această şedinţă a fost amânată pe motiv că dosarul a fost redistribuit unui alt judecător raportor.

Dosarul Oleg Melniciuc s-a aflat în gestiunea magistratei Silvia Gîrbu (demisă recent pentru că nu a promovat evaluarea externă) doi ani. În acest timp au fost programate nouă şedinţe de judecată, majoritatea fiind amânate. În perioada respectivă, la solicitarea apărării, a fost dispusă sesizarea Curţii Constituţionale şi efectuarea expertizei economico-financiare.

La 16 februarie 2024 a avut loc ultima şedinţă cu participarea Silviei Gîrbu. Următoarea şedinţă a fost programată pentru 11 octombrie 2024. Însă şedinţa nu a avut loc pentru că dosarul a fost redistribuit magistratului Alexandru Spoială. Ultimul a numit două şedinţe de judecată în martie 2025 şi septembrie 2025, ambele fiind amânate.

Următoarea şedinţă de judecată în dosarul Melniciuc a fost programată pentru 21 ianuarie 2026.

Oleg Melniciuc este primul judecător trimis în instanță pentru îmbogățire ilicită. El fiind şi singurul magistrat din Republica Moldova, condamnat pentru o astfel de infracţiune. Sentinţa a fost pronunţată la 21 septembrie 2021 de Judecătoria Anenii Noi, oficiul Varniţa.

Sentinţa prevede punerea în aplicare doar în cazul dacă va rămâne definitivă. Astfel, Oleg Melniciuc a ajuns primul magistrat condamnat penal din Republica Moldova, care a continuat să-şi exercite mandatul de judecător.

Amintim că, în vara anului 2017, procurorii au pornit un dosar penal pe numele lui Oleg Melniciuc. Magistratul este acuzat că, în perioada 2013 –2017, ar fi inclus intenţionat date incomplete sau false în declaraţia de avere şi interese personale, dar și că deține bunuri valoarea cărora depăşeşte substanţial mijloacele dobândite care nu puteau fi obţinute legal. Acesta ar fi omis includerea unui venit de 48.000 de lei, obținut sub formă de depuneri bănești de la un cetățean, pe cardul său bancar.

Potrivit procurorilor, pentru a majora veniturile declarate, Melniciuc ar fi inclus în aceeași declarație, date incomplete și false privind înstrăinarea unui imobil, indicând o valoare mai mare cu aproximativ 10.000 de lei decât declarase anterior. În același timp, magistratul ar fi indicat o valoare mai mică de preț, la dobândirea unui automobil de 450.000 de lei, prețul real de cumpărare a automobilului fiind de 41.000 de euro (895.555 de lei potrivit ratei BNM la data procurării).

Procurorii au mai stabilit că magistratul și soția sa, deși indicau în declarațiile de avere pentru 2014–2016 venituri totale obținute în mărime de 1.444.958 de lei, în această perioadă, inclusiv de pe cardurile bancare deținute de soți, au fost efectuate plăți în valoare totală de peste 2.000.000 de lei. În vederea confiscării extinse, procurorii au aplicat sechestre pe bunurile și mijloacele financiare ale inculpatului în valoare totală de peste 1.000.000 de lei.

În 2022, Oleg Melniciuc s-a pomenit cu încă un dosar penal, fiind acuzat de o fostă studentă de hărțuire sexuală. Tânara susținea că în perioada stagiului de practică, judecătorul ar fi îmbrățișat-o, ar fi sărutat-o și ar fi strecurat mâinile pe sub bluză.

Procurorul general interimar Dumitru Robu a cerut CSM pornirea urmării penale în privința lui Melniciuc pe aceste fapte. CSM încearcă să-l ajute pe Melniciuc, respingând solicitarea lui Robu. Totuşi, a fost acceptată suspendarea lui Melniciuc din funcţie.

La 12 octombrie 2023, Curtea de Apel a anulat hotărârea CSM din 27 mai 2022. În octombrie 2024, cauza penală în care judecătorul Oleg Melniciuc este învinuit de hărțuirea sexuală a fost trimisă în judecată.

Iniţiţial, două magistrate s-au abţinut de la examinarea dosarului. După care cauza penală a fost redistribuită magistratei Tatiana Postolachi.

Pentru perioada 15 noiembrie 2024 – 12 decembrie 2025 au fost programate nouă şedinţe de judecată. Dar nu a avut loc niciuna. Fie că nu s-au prezentat victima şi avocatul său, fie că magistrata a fost implicată în examinarea altor dosare.

Precizăm că Melniciuc pledează şi de această dată nevinovat, calificând acuzaţiile drept „niște aberații”.

Pe 6 februarie 2018, Oleg Melniciuc a fost pus sub învinuire într-un nou dosar, de data aceasta, pentru trafic de influență. Melniciuc a fost denunţat de un agent imobiliar că i-a dat o şpagă de 100.000 de euro pentru a-i rezolva problema demolării a două imobile. Pentru că deciziile nu i-au fost favorabile, agentul imobiliar, care se afla în arest preventiv, l-a denunţat pe Melniciuc.

Procuratura Anticorupţie a pornit pe numele un dosar penal, iar CSM a acceptat suspendarea din funcţie. Procurorii nu au putut proba învininuire şi la 22 ianuarie 2020 l-au scos pe Melniciuc de sub urmărire penală.

La 18 ianuarie 2023, Melniciuc Oleg s-a adresat cu cerere de chemare în judecată către Ministerul Justiției al Republicii Moldova, cerând despăgubiri morale de 500.000 de lei. Cererea i-a fost admisă peste câteva luni de Judecătoria Chişinău, fiind menţinută şi de Curtea de Apel Centru.

Magistratul deţine în proprietate, pe lângă casa de lux,mai multe imobile, în special cu destinaţie comercială, care îi permit să trăiască pe picior mare, chiar dacă este suspendat din funcţie. Unele din aceste imobile i-ar fi fost donate.

În aprilie 2018, Oleg Melniciuc a primit donaţie un spaţiu comercial, cu suprafaţa de 109 metri pătraţi, estimat la 863.499 de lei, de pe bulevadrul Mircea cel Bătrân din Chişinău. În ianuarie 2019, Oleg Melniciuc a primit în donaţie încă jumătate dintr-un spaţiu comercial cu suprafaţa de 232,7 metri pătraţi, cu valoarea de 1.659.107 de lei, la fel pe bulevardul Mircea cel Bătrân.

Cele două imobile sunt date în chirie întreprinderilor SRL ISAID Textil şi SRL Mega Mobilă. Magistratul are un venit oficial din chiria celor două imobile de 278.106 de lei.

Donatorul imobilelor nu este altcineva decât mama magistratului, Elena Melniciuc, o pensionară în vărstă de 83 de ani din satul Mândâc, raionul Drochia, care a lucrat în kolhoz. Până a fi reţinut în dosarul pentru îmbogăţire ilicită, Melniciuc a raportat mai multe donaţii în bani de la mama sa.

Imobilele au fost procurate în perioada anilor 2006-2007, în urma unor contracte de investiţii cu Basconlux SRL, antreprenorul care a construit blocul. Elena Melniciuc avea atunci 69 de ani, iar Oleg Melniciuc activa în calitate de judecător în Chişinău, din 2004.

Oleg Melniciuc a declarat în proprietate a treia parte dintr-un spaţiu comercial de 256,6 metri pătraţi, estimat la 141.986 euro. Magistratul susţine că a intrat în posesia imobilului la 24 ianuarie 2018, iar la 19 februarie l-a dat în locaţiune întreprinderii Karcher SRL, cu 127.582 de lei pe an. Magazinul Kargher se întinde pe întreg spaţiul de peste 256 de metri ppătraţi. Cealaltă parte din imobil este înregistrată pe numele Olgăi Moraru, sora mai mare a magistratului, în vârstă de 63 de ani, locuitoare a oraşului Drochia.

La 3 iunie 2014, Consiliul Municipal Chișinău a repartizat Consiliului Superior al Magistraturii un teren de 0,605 hectare pe strada Hristo Botev 6, destinat construcției unui bloc locativ în care magistrații Judecătoriei sectorului Râșcani și angajații Curții Supreme de Justiţie să poată cumpăra apartamente la preț minim.

Responsabilă de întreg proiectul a fost Judecătoria sectorului Râșcani, al cărei președinte era Oleg Melniciuc. Anume el venit cu inițiativa de a ridica un bloc pentru magistrați și s-a ocupat de obținerea terenului de la Consiliul Municipal.

Astfel, instanța a achitat peste două milioane de lei pentru arenda terenului și a ales membrii grupului de lucru care a decis cui să fie date apartamentele. Majoritatea magistraţilor, inclusiv şi fostul preşedinte al CSM, Victor Micu, care au beneficieat de apartamente în blocul respectiv, la preţ preferenţial, aveau locuinţe în proprietate.

Pentru magistraţi, preţul apartamentelor a fost de la 300 la 350 de euro pentru un metru pătrat. Elena Melniciuc, mama magistratului, a intrat în posesia unui apartament din blocul magistraţilor, la preţ preferenţial. Actul de predare-primire a imobilului de 80 de metri pătraţi pe numele pensionarei din Mândâc a fost semnat în aprilie 2018.

În luna august 2018, Elena Melniciuc a perfectat un certificat de donaţie pe numele fiicei sale, Olga Moraru, 63 de ani, locuitoare a oraşului Drochia. În mai puţin de o lună, locuinţa a fost vândută unei familii tinere.

O altă rudă care şi-a procurat apartament în blocul de pe strada Hristo Botev este nepotul magistratului, Andrei Melinciuc care, în decembrie 2017, a primit actele pentru apartamentul de 73,5 metri pătraţi. Acesta a fost o perioadă şi administratorul blocului respectiv.

O altă rudă de a lui Oleg Melnciuc, care, în februarie 2018, a intrat în posesia unei locuinţe noi din blocul destinat magistraţilor este Ana Bobeica. Femeia a vândut locuinţa peste două luni unei familii care la rândul său, peste două luni a înstrăintat imobilul.

Natalia Covaliov, nepoată a magistratului Melniciuc, a ajuns, în decembrie 2018, proprietara unui apartament de 79,6 metri pătraţi din blocul de pe strada Hristo Botev. Timp de o lună, femeia a reuşit să vândă apartamentul.

Cu un apartament de 75,6 metri pătraţi din blocul magistraţilor s-a ales şi Aurelia Melenciuc. Aceasta a mai procurat şi un spaţiu cu suprafaţa de 241 de metri pătraţi, cu destinaţie comercială, aflat la parterul blocului.

În anul 2023, magistratul a primit mai multe donații financiare valoroase și a reușit să facă achiziții imobiliare de peste o sută de mii de euro. Este vorba despre un apartament de 64 de metri pătrați în Voluntari, suburbie a Bucureştiului, dar și un alt bun imobil de 11 metri pătrați, achiziționat cu aproape 16 mii de euro.

Judecătorul a primit o donație de 50 de mii de euro de la mama sa. Tot ca donație, a primit și un teren intravilan de 5 ari, evaluat la peste 300 de mii de lei și un alt bun imobil care ar valora aproape 73 de mii lei. Şi de această dată este vorba de donaţii din partea bătrânei mame, care a decedat la scurt timp.