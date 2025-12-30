Amânările de la CCR, folosite pe post de armă politică. Explicația avocatului Toni Neacșu

Avocatul Toni Neacsu, fost membru CSM, afirmă că tensiunile recente de la Curtea Constituțională reflectă o realitate veche: politicienii folosesc deciziile judecătorilor pentru propriile interese și transformă procedurile obișnuite în scandaluri publice.

Fostul membru CSM spune că partidele și politicienii distrug tot ce le iese în cale. El a subliniat că un blocaj procedural la CCR, asemănător multor blocaje anterioare și generat de regulile tradiționale de funcționare a deliberării și luării deciziilor, a fost transformat de partidele din coaliție într-un prilej de a-și plăti polițele, de a-și arunca acuzații și, în final, de a exploata problema tăierilor pensiilor magistraților, prezentată publicului ca un gest suprem în lupta împotriva austerității.

„Partidele și politicienii distrug absolut orice pe ce pun mâna. Un blocaj procedural la CCR, ca nenumărate ale sute de blocaje anterioare, determinat de regulile după care funcționează dintotdeauna deliberarea și luarea deciziilor la această autoritate, s-a transformat într-un prilej pentru partidele din coaliție să își plătească polițe, să își dea smetii și să-și arunce acuzații, iar în cele din urmă să se cațere populist cât mai mult pe chestiunea tăierilor pensiilor magistraților, prezentată publicului ca ofrandă supremă în lupta împotriva austerității”, a scris fostul membru CSM pe Facebook.

Avocatul Toni Neacșu a subliniat că, deși până mai ieri grupurile erau în opoziție totală, acum toate s-au unit împotriva CCR.

„E amuzant că absolut toată lumea, care până mai ieri se lupta de pe pozitii ireconciliabile, s-a unit acum împotriva CCR: suveraniști și usr-iști, fanii anulării alegerilor cu contestatorii ei ca lovitura de stat, televiziunile la unison, AUR alături de toți de la putere, detractorii lui Ilie Bolojan cu fanii lui cei mai iraționali. Toată lumea se pricepe brusc la proceduri constituționale, se scriu proiecte de legi (asta e pentru proști, parlamentarii sunt în vacanță până în februarie), se cer răstit revocari la CCR ("pe ei, pe mama lor"), sancțiuni, ba chiar unii spun că noul profet al adevărului, dna Simina Tănăsescu, ar trebui să ia decizia de una singură, important e sa aibe pile la Monitorul Oficial (acesta e dul Caramitru). Mai devreme un fost judecător de aiurea prin Europa spunea că minoritarii de la CCR s-au descalificat pe viață în a mai delibera (la propriu, adică gata), că odată începută deliberarea ea durează până ajungi la cimitir, că împricinații și-au dat demisia și alte bazaconii. Asta e România, trăim pasiunile intens. Noroc că ne țin puțin, înainte de a ne scoate chiar cu toții ochii”, a adăugat avocatul Toni Neacșu.

Avocatul Toni Neacșu a criticat teoria potrivit căreia grupul celor patru judecători care a cerut amânarea pentru clarificarea unor aspecte juridice din cererea ICCJ ar fi controlați de PSD, considerând această idee drept una dintre cele mai mari aberații. El a explicat că, zilnic, instanțele românești înregistrează sute de amânări din motive procedurale sau din neînțelegeri între membri, iar la CCR au existat sute de situații similare în trecut.

„Una din cele mai mari nerozii, pe care o văd preluată și de persoane pe care le consideram inteligente, este aceea că grupul celor 4 judecători care au cerut o amânare pentru lămurirea unor aspecte juridice din cererea ICCJ (crimă!) ar fi controlați de PSD.

În fiecare zi sunt sute de amânari repetate de pronunțare în instanțele noastre, unele din cauza unor neînțelegeri între membrii completului, la fel cum și la CCR au fost sute de astfel de situații anterior. Singura diferența e că nu întotdeauna ieșea președintele CCR în conferință de presă să-i arate cu degetul pe judecătorii neascultători, astfel încât să-i expună ca ticăloși și să-i ofere pe tavă linșajului public. Și nici ca judecătorii acuzați să iasă la randul lor cu precizări scrise. (Mai puțin când judecătorul Lazăroiu reclama că consilierii lui Klaus Iohanis, adică Simina Tănăsescu de azi, făcea presiuni pe soluții la CCR, când apăreau erate peste noapte sau rânduri întregi în plus în hotărâri deja votate, ori când judecatorii CCR intrau în gaură de șarpe numai ca să nu confirme referendumul de demitere al lui Traian Băsescu- asta pentru cine nu are memorie de șalău)”, a continuat avocatul.

Fostul membru CSM a făcut referire la acuzațiile lansate de PNL și USR.

„Când auzi politicienii de la PNL sau USR acuzând PSD-ul că își pune oamenii numiți la CCR să facă tot felul de tâmpenii trebuie înțeles că ei exact așa fac, își controlează ca pe marionete judecătorii propuși de ei. Altfel nu i-ar acuza pe ceilalți că și-au scapat judecătorii de sub control sau, dimpotrivă, că le controlează fiecare mișcare”, mai spune el.

El subliniază că grupul celor patru judecători care a cerut amânarea este format din magistrați independenți. Trei dintre ei sunt foști magistrați de carieră, iar al patrulea este magistrat asimilat. Acuzațiile că aceștia ar fi controlați de PSD sunt, potrivit avocatului, ridicole, iar blocajul procedural nu reprezintă o încălcare a legii.

„Grupul celor 4 e format pe alte criterii, sunt exact acei judecători care au avut cel mai puțin contact cu partidele care i-au propus. 3 sunt foști magistrați de carieră, perioadă în care nu aveau voie să facă politică, iar al 4-lea este fost magistrat asimilat, adică având exact același regim. Ei reprezintă propriul lor grup, al foștilor magistrați. În această calitate au săvârșit crima de lezmajestate și au încălcat ordinul pe unitate: Legea până la 1 ianuarie sau muriți!”, a explicat Toni Neacșu.

Fostul membru CSM a explicat că judecătorii care au cerut amânarea nu au făcut parte din vreun partid, nu au plătit cotizații, nu s-au expus alături de politicieni și nu au candidat vreodată pe liste de partid. El a adăugat că unii dintre ei au fost votați în Parlament în timpul mandatului lui Liviu Dragnea, când PSD-ul avea cu totul altă configurație, și că nu există niciun motiv să li se atribuie datorii față de PSD-ul de astăzi.

„Nu au facut parte din vreun partid, nu au plătit vreodată cotizații, nu s-au expus alături de politicieni și nu au candidat vreodată pe vreo funcție pe liste de partid. Unii dintre ei au fost votați în Parlament tocmai pe timpul lui Liviu Dragnea când PSD-ul însemna cu totul altceva și trebuie să nu ai deloc imaginație să crezi că mai datorează ceva PSD-ului de azi. PSD-ul, dimpotrivă, este chiar inițiatorul acestui proiect de lege (prin Ministerul Muncii și Ministerul Justiției) și principalul avizator de legalitate și constituționalitate (Ministerul Justiției)”, a continuat acesta.

Neacșu a spus că foștii politicieni se regăsesc mai degrabă în tabăra opusă,

„Foștii politicienii îi găsiți mai degrabă în partea cealaltă, iar unde nu au deținut la propriu carnet de partid (unii chiar prin organele de conducere), atunci ideologia și orientarea lor politică sunt transparente ca lumina zilei. Tocmai de aceea e ridicolă această recunoaștere implicită a celor ce și-au numit oameni la CCR că îi controlează de aproape și pot stabili cum să voteze într-un caz sau altul. Și poate acum înțelegem acele somații publice adresate judecătorilor CCR cum că ar avea obligații active față de partidele care i-au promovat și că e normal să voteze, politicieni și judecători CCR, similar. Nu era nici o gafă, era doar exprimarea unei realități: noi și oamenii noștri din CCR gândim la fel”, a mai spus el.

În încheiere, avocatul Toni Neacsu, fost membru CSM, a făcut referire la observația unui fost coleg de breaslă.

„Și o să închei cum și-a început un fost coleg de-al meu din CSM un material de azi: da, Curtea e capturată. De ceilalți”, a încheiat el .