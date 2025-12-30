Guvernul Bolojan, acuzat că încalcă drepturile muncitorilor străini. Asociația Agențiilor de Recrutare cere măsuri urgente

Asociaţia Agenţiilor de Recrutare Internaţională acuză Guvernul României că instaurează un monopol în domeniul furnizării de muncitori străini, prin Ordonanţa de Urgenţă (OUG) publicată pe 23 decembrie privind încadrarea în muncă a străinilor. Conform organizaţiei, câteva firme vor controla anual destinele a 100.000 de muncitori străini.

„Guvernul României doreşte impunerea unui monopol pe piaţa recrutării de muncitori străini din România. Sub pretextul regularizării domeniului şi a corectării unor deficienţe de funcţionare, propunerea de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului publicată pe 23 decembrie afectează peste 20 de mii de angajatori şi cel puţin 100 de mii de muncitori străini anual”, transmite Asociaţia.

Organizaţia susţine că „OUG-ul privind încadrarea în muncă a străinilor nu este o reformă ci este o lovitură directă dată economiei de piaţă, concurenţei loiale şi drepturilor lucrătorilor asiatici”.

În forma actuală, OUG interzice angajarea directă a muncitorilor străini de către societăţile interesate, iar angajatorii vor depinde exclusiv de câţiva operatori privaţi dispuşi să respecte condiţiile restrictive impuse de actul normativ.

Asociaţia avertizează că Ordonanţa va conduce la creşterea numărului de muncitori străini necalificaţi în România.

„Aceştia sunt cei care se folosesc de ţara noastră ca punct de tranzit către Germania, Austria, Italia şi alte ţări care, de altfel, s-au şi plâns constant de aspectele migraţiei ilegale şi au blocat intrarea României în spaţiul Schengen”, se arată în comunicat.

Organizaţia critică Ordonanţa pentru încălcarea principiilor constituţionale şi a regulilor europene privind serviciile şi concurenţa.

„Agenţiile de recrutare şi plasare de forţă de muncă străină care operează legal în România s-au organizat în mai multe asociaţii în această perioadă, urmând a propune o serie de amendamente la această Ordonanţă. Acestea sunt menite a încuraja concurenţa loială şi a creşte numărul muncitorilor străini calificaţi aduşi în Romania, precum şi creşterea gradului de retenţie la angajator, indicatorul real de referinţă privind calitatea serviciilor de recrutare. De asemenea, nu este înţeleasă urgenţa cu care a fost facută publică această Ordonanţa, prin publicarea ei pe data de 23 decembrie şi dorinţa de aprobare în sedinţa de Guvern din 31 decembrie”, mai arată Asociaţia.

Conform organizaţiei, Ordonanţa încalcă Constituţia României, legea Concurenţei şi legislaţia europeană privind serviciile, precum şi libertatea contractuală şi dreptul firmelor de a-şi alege partenerii.

„Aceste agenţii solicită public Guvernului, prin demersurile pe care le întreprind în această perioadă, următoarele: retragerea sau rescrierea din temelii a acestui proiect de OUG, trimiterea proiectului la Consiliul Concurenţei şi consultarea Comisiei Europene privind compatibilitatea cu libertatea serviciilor, organizarea de audieri publice în Parlament cu: agenţii mici şi de nişă, angajatori, ONG-uri pentru drepturile lucrătorilor migranţi, înlocuirea depozitului de 200.000 EUR menţionat în Ordonanţă cu: poliţă de asigurare obligatorie, garanţii rezonabile, corelate cu volumul şi istoricul agenţiei, mutarea accentului de pe bariere financiare pe calitatea selecţiei, trasabilitate digitală, indicatori reali de risc (rotaţie, neînceperea relaţiei de muncă, respingeri la viză etc.)”, se mai arată în comunicat.

„Proiectul de OUG, în forma actuală, nu consolidează protecţia lucrătorilor străini şi nu creează un cadru echilibrat pentru angajatori şi agenţii de plasare. Dimpotrivă, introduce instabilitate legislativă, transferă abuziv responsabilităţi ale statului către entităţi private şi generează premisele extinderii muncii la negru. Este necesară o reanalizare profundă a textului, cu respectarea principiilor constituţionale, a dreptului european şi a realităţilor economice, precum şi instituirea unor măsuri tranzitorii reale care să protejeze efectiv persoanele vizate”, mai transmite Asociaţia.