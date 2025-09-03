Social

Doi muncitori nepalezi au spus ce salariu primesc lunar în România pentru opt ore de muncă

Doi muncitori nepalezi au spus ce salariu primesc lunar în România pentru opt ore de muncă
Doi muncitori nepalezi au făcut public, într-un videoclip devenit viral pe rețelele sociale, salariul pe care îl câștigă lunar în România, dezvăluind totodată și condițiile în care muncesc, potrivit Gândul.

 Muncitorii nepalezi și salariul pe care-l primesc în România

Tot mai mulți cetățeni asiatici ajung în România pentru a lucra, cu speranța unui nivel de trai mai ridicat și a posibilității de a trimite economiile familiei.

Cei doi nepalezi au explicat pe rețelele de socializare cum arată viața lor de zi cu zi, între muncă intensă și speranța de a economisi bani pentru familiile din Nepal.

Cei doi nepalezi lucrează minimum opt ore pe zi

Într-un videoclip distribuit pe Facebook, unul dintre muncitorii nepalezi a spus deschis: „Salut, bună seara! Noi… nu bine, că astăzi a fost vineri, mâine e sâmbătă. Pentru voi… sâmbăta și duminica e foarte bine, pentru noi nu e bine, că mâine iar mă duc la muncă. Dacă nu mă duc la muncă, banii ioc… nu mai pot să mănânc nimic. Trebuie să muncești.”

Livrator asiatic în Bucuresti

Livrator asiatic în Bucuresti. sursa: dreamstime

Cei doi au precizat că lucrează minimum opt ore pe zi pentru un salariu lunar de 4.000 de lei. Pe lângă salariu, angajatorul le asigură cazarea, mâncarea și transportul. Majoritatea angajaților străini care muncesc în România beneficiază, de asemenea, de o vacanță plătită o dată pe an și de bilete de avion pentru a-și vizita familiile.

Numărul de angajați străini din România

La finalul anului 2024, România înregistra 140.640 de angajați proveniți din afara Uniunii Europene, potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări. Cei mai mulți muncesc în producție (29.141 de angajați), construcții (28.538 angajași), comerț (20.008 angajați), HoReCa (18.844) și servicii administrative și de suport (12.189 angajați).

Lipsa forței de muncă locale a determinat angajatorii să apeleze la cetățeni asiatici, în special nepalezi, indieni și bangladeși. În primele șapte luni ale anului 2025, polițiștii de imigrări au emis 49.643 de avize de angajare pentru cetățenii străini, jumătate din contingentul anual aprobat de Guvern.

