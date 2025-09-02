Actualitate Migrația în România. Adrian Severin despre provocările forței de muncă și politicile UE







În cadrul podcastului Hai România, moderat de Robert Turcescu, fostul ministru de externe Adrian Severin a discutat despre impactul imigrației în România și în Europa, criticând atât politicile europene, cât și modul în care statul român gestionează forța de muncă locală și străină.

Robert Turcescu a atras atenția asupra modului în care discuția despre migranți a fost tratată în mass-media, adesea cu exagerări și dramatizări. Acesta a menționat cazuri recente, precum cele ale lui Godină, livratorului sau Dan Tanasă, și a explicat că se pregătește un pachet legislativ care ar putea sancționa comentariile negative legate de migrație.

Turcescu a subliniat paradoxul situației: România primește migranți care vin să lucreze, în timp ce românii pleacă în alte țări pentru locuri de muncă similare. „Această problemă va deveni în câțiva ani una al naibii de presantă pentru țara noastră”, a spus el.

Adrian Severin a explicat că tema migrației nu este una nouă pentru el, amintind de implicarea sa în cadrul Adunării Parlamentare a OSCE, unde a organizat în anul 2000 prima conferință internațională pe problema migrației. Severin a subliniat că tema a fost recunoscută ca importantă chiar și de țări precum Spania, Portugalia, Italia sau Franța.

„Vin în România oameni din diverse țări pentru a îndeplini munci pe care românii le fac în străinătate. Nu este o problemă că avem nevoie de muncă, dar trebuie să existe echilibru între forța de muncă locală și cea străină”, a afirmat Severin.

Fostul ministru a criticat lipsa unei politici coerente de integrare a migranților și a explicat că, deși România nu are o creștere demografică suficientă, introducerea forței de muncă străine trebuie să fie limitată la câteva procente și bine integrată cultural și social.

Severin a mai punctat că imigrația aduce nu doar forță de muncă, ci și mentalități și obiceiuri diferite, ceea ce poate genera conflicte culturale. În plus, fenomenul poate fi asociat cu probleme sociale precum corupția, criminalitatea sau traficul ilicit, dar acestea trebuie privite în context și nu generalizate asupra migranților.

Severin a arătat că Uniunea Europeană nu reușește să definească o politică eficientă de azil și migrație și că România trebuie să trateze cauzele reale ale fenomenului, nu doar efectele. „Nu avem bani să mărim salariile românilor care pleacă la muncă în străinătate, dar avem bani să ducem un război. Asta nu este o strategie sustenabilă”, a declarat fostul ministru.