International Giuliani, decorat de Trump. Cea mai înaltă distincție civilă, pentru contribuțiile sale istorice







Președintele Donald Trump a anunțat luni că îl va decora pe Rudy Giuliani cu Medalia Prezidențială pentru Libertate, cea mai înaltă distincție civilă a Statelor Unite, la doar două zile după ce fostul primar al New York-ului a suferit un accident de mașină, potrivit NBC News.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump l-a descris pe Giuliani drept „cel mai mare primar din istoria New York-ului și un patriot american deosebit”, promițând că va oferi detalii suplimentare despre ceremonie într-un moment ulterior.

Decizia președintelui Trump de a acorda medalia Presidential Medal of Freedom lui Giuliani survine în contextul implicării istorice a acestuia în politică și drept.

Giuliani a devenit cunoscut la nivel național după atentatele din 11 septembrie 2001, în calitate de primar al New York-ului, fiind apreciat pentru modul în care a gestionat criza.

De asemenea, fostul edil a fost un aliat apropiat al lui Trump, sprijinindu-l în campania prezidențială din 2016 și făcând parte din echipa sa juridică în 2018.

În ultimele luni, Giuliani a fost implicat în mai multe litigii legate de alegerile din 2020 și a fost restricționat de la practicarea avocaturii în New York și Washington, D.C., pentru modul în care a prezentat informații false.

Șeful de securitate al lui Giuliani, Michael Ragusa, a precizat că fostul primar a suferit o fractură a coloanei vertebrale într-un accident petrecut sâmbătă seara, pe o autostradă din New Hampshire, când vehiculul în care se afla a fost lovit din spate.

Înainte de accident, Giuliani a oferit asistență unei victime a unui incident de violență domestică, rămânând la fața locului până la sosirea poliției.

Accidentul în care a fost implicat Giuliani a implicat și șoferul Ted Goodman, un colaborator apropiat al fostului primar.

Goodman a suferit răni ușoare și a fost transportat la spital, iar autoritățile din New Hampshire au anunțat că nu există indicii că accidentul ar fi avut legătură cu incidentul inițial de violență domestică.

În prezent, ancheta continuă, poliția investigând dacă atenția șoferului asupra scenei inițiale a contribuit la accident. Nicio acuzație nu a fost formulată până în acest moment.

Conform declarațiilor oficiale, Giuliani se află „în stare bună de spirit, alert și conștient” și urmează să poarte o orteză și să înceapă ședințele de fizioterapie.

Aceste informații sugerează că, în ciuda gravității accidentului, starea sa este stabilă și recuperarea este în curs.

Acordarea Medaliei Prezidențiale pentru Libertate lui Giuliani va evidenția contribuția sa politică și publică, consolidând imaginea sa de figură centrală în cercurile conservatoare americane.

Distincția a fost oferită anterior unor personalități precum echipajul Apollo 11, Denzel Washington, Simone Biles sau Steven Spielberg, și reprezintă recunoașterea oficială a meritelor unui individ în domenii variate, de la cultură și sport la politică și serviciu public.

Pe plan internațional, gestul simbolizează sprijinul explicit al administrației Trump pentru Giuliani, subliniind legăturile strânse dintre liderul american și fostul primar.

De asemenea, decizia are potențialul de a genera reacții în mediile politice și mass-media, atât pentru realizările anterioare ale lui Giuliani, cât și pentru controversele recente legate de implicarea sa în litigii electorale.