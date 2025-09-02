Social Românii au un nou regim de acordare a vizelor pentru SUA, începând de astăzi







SUA au schimbat regimul de acordare a vizelor începând de marți, 1 septembrie, după cum au anunțat reprezentanții Ambasadei americane de la București. Metoda va deveni mai simplă pentru persoanele care trebuie doar să-și reînnoiască viza, pentru că acești români nu vor trebui să mai susțină interviu, după cum notează news.ro.

De asemenea, toţi cei care solicită vize de non-imigrant, inclusiv copiii care nu au împlinit 14 ani şi persoanele cu vârsta peste 79 de ani, vor avea nevoie, în general, de un interviu în persoană cu un funcţionar consular.

- românii care au nevoie de vize A-1, A-2, C-3 (cu excepţia însoţitorilor sau angajaţilor personali ai funcţionarilor acreditaţi), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6 sau TECRO E-1;

- solicitanţii care îşi reînnoiesc vizele B-1, B-2, B1/B2 emise cu valabilitate maximă sau permisul de trecere a frontierei (Border Crossing Card pentru cetăţenii mexicani) expirate în ultimele 12 luni şi care aveau vărsta de cel puţin 18 ani la momentul aprobării vizei anterioare. Însă, pentru a fi eligibili pentru o scutire de interviu, această categorie de solicitanţi trebuie să îndeplinească, de asemenea, anumite criterii şi anume: să depună cererea în ţara lor de cetăţenie sau de reşedinţă; să nu li se fi refuzat niciodată o viză (cu excepţia cazului în care un astfel de refuz a fost depăşit sau s-a renunţat la el) şi să nu aibă nicio neeligibilitate aparentă sau potenţială.

Departamentul de Stat din SUA a atras atenţia că funcţionarii consulari pot să ceară în continuare interviuri în persoană, de la caz la caz, din orice motiv subiectiv.

Românilor care vor în America li se recomandă să consulte site-urile ambasadelor şi consulatelor pentru informaţii mai detaliate cu privire la cerinţele şi procedurile de solicitare a vizelor şi pentru a afla mai multe despre starea de funcţionare şi serviciile ambasadei sau consulatului, conform sursei citate.

Aceste noi solicitări vin pe fondul politicii duse de administrația lui Donald Trump de-a limita migrația ilegală. Pentru România, Programul Wisa Waiver a fost suspendat, anunțul venind la data de 25 martie a acestui an.