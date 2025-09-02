Social

Andreea, mama gemenilor care au murit în 2021, a revenit online: Asta se putea întâmpla oricui

Andreea, mama gemenilor care au murit în 2021, a revenit online: Asta se putea întâmpla oricuiAndreea, mama gemenilor care au murit în 2021. Sursa foto: Captură video Youtube
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Tragedia din 2021, când gemenii Andreei au căzut de la etajul zece în timp ce ea era în timpul unui live pe Facebook, continuă să atragă atenția publicului. După condamnare și executarea pedepsei, femeia a revenit în mediul online și vorbește despre momentele dificile din trecut.

Mama gemenilor, din nou în mediul online

Gemenii Andreei au murit în 2021, după ce au căzut de la etajul zece, în timp ce mama lor făcea un live pe Facebook și i-a lăsat nesupravegheați. Femeia a fost condamnată inițial cu suspendare, dar ulterior a primit o pedeapsă de doi ani și șapte luni de închisoare, pe care a executat-o.

Recent eliberată, ea a revenit pe rețelele sociale și este activă pe TikTok, unde face din nou transmisiuni live.

tiktok

tiktok / sursa foto: dreamstime.com

Andreea mai are un copil, David

Femeia are și un fiu mai mare, David, care a fost preluat de rudele paterne după tragedie. În live-urile recente, mama gemenilor vorbește despre evenimentul din 2021 și despre posibile probleme legate de fiul ei, dar nu menționează dacă băiatul s-a întors în grija ei, potrivit Cancan.ro.

Miza reală a summitului de la Tianjin. Xi, Modi și Putin își dau mâna împotriva Washingtonului. Exclusiv
Miza reală a summitului de la Tianjin. Xi, Modi și Putin își dau mâna împotriva Washingtonului. Exclusiv
Paradox pe piața imobiliară. Cifrele ascunse prin care românii uimesc Europa
Paradox pe piața imobiliară. Cifrele ascunse prin care românii uimesc Europa

„Asta se putea întâmpla oricui. Mă așteptam ca cel mare să pățească ceva, nu gemenii mei”, a spus aceasta, într-un live pe TikTok.

Mesajul postat de Andreea înainte de tragedia din 2021

Înainte de moartea copiilor, Andreea a scris un mesaj pe Facebook în care vorbea despre sacrificiile unei mame. Ea spunea că, deși a trecut prin multe dificultăți, era pregătită să facă orice pentru a le oferi celor mici o copilărie frumoasă și plină de iubire.

„Sunt mamă, nu sunt o super eroină, nici din oțel, dar pentru copiii mei aș fi orice. Am trecut nopți întregi cu lacrimi în ochi, dar dimineața am zâmbit, ca să nu simtă ei niciun regret. Am îndurat dureri, lipsuri și oboseală, dar dragostea mea nu le-a lipsit niciodată. Poate nu am tot ce îmi doresc, poate nu am bani sau haine scumpe, dar am brațele care îi țin strâns când le e frică, și sufletul care se rupe când îi văd triști”, scria aceasta.

Ea adăuga: „Pentru ei aș trece prin foc, aș înfrunta lumea, aș cădea și m-aș ridica de o mie de ori. Un copil nu are nevoie de o mamă perfectă ci de o mamă prezentă care luptă, care nu are tot, dar le dă tot. Așa sunt eu. Mă ridic din genunchi pentru ei, sper și muncesc pentru ei. Ei sunt inima mea până la ultima mea suflare”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:14 - Apare un nou lungmetraj românesc. Filmările deja au început
07:06 - Miza reală a summitului de la Tianjin. Xi, Modi și Putin își dau mâna împotriva Washingtonului. Exclusiv
06:57 - Paradox pe piața imobiliară. Cifrele ascunse prin care românii uimesc Europa
06:52 - Andreea, mama gemenilor care au murit în 2021, a revenit online: Asta se putea întâmpla oricui
06:45 - Achitată de justiţie, dar neiertată de Poliţie. Povestea unei moldovence învinuită într-un dosar fabricat pentru traf...
06:38 - Un drumeț de 85 de ani a murit după ce a fost călcat în picioare de un grup de vaci în Alpii austrieci

Proiecte speciale