Social Andreea, mama gemenilor care au murit în 2021, a revenit online: Asta se putea întâmpla oricui







Tragedia din 2021, când gemenii Andreei au căzut de la etajul zece în timp ce ea era în timpul unui live pe Facebook, continuă să atragă atenția publicului. După condamnare și executarea pedepsei, femeia a revenit în mediul online și vorbește despre momentele dificile din trecut.

Gemenii Andreei au murit în 2021, după ce au căzut de la etajul zece, în timp ce mama lor făcea un live pe Facebook și i-a lăsat nesupravegheați. Femeia a fost condamnată inițial cu suspendare, dar ulterior a primit o pedeapsă de doi ani și șapte luni de închisoare, pe care a executat-o.

Recent eliberată, ea a revenit pe rețelele sociale și este activă pe TikTok, unde face din nou transmisiuni live.

Femeia are și un fiu mai mare, David, care a fost preluat de rudele paterne după tragedie. În live-urile recente, mama gemenilor vorbește despre evenimentul din 2021 și despre posibile probleme legate de fiul ei, dar nu menționează dacă băiatul s-a întors în grija ei, potrivit Cancan.ro.

„Asta se putea întâmpla oricui. Mă așteptam ca cel mare să pățească ceva, nu gemenii mei”, a spus aceasta, într-un live pe TikTok.

Înainte de moartea copiilor, Andreea a scris un mesaj pe Facebook în care vorbea despre sacrificiile unei mame. Ea spunea că, deși a trecut prin multe dificultăți, era pregătită să facă orice pentru a le oferi celor mici o copilărie frumoasă și plină de iubire.

„Sunt mamă, nu sunt o super eroină, nici din oțel, dar pentru copiii mei aș fi orice. Am trecut nopți întregi cu lacrimi în ochi, dar dimineața am zâmbit, ca să nu simtă ei niciun regret. Am îndurat dureri, lipsuri și oboseală, dar dragostea mea nu le-a lipsit niciodată. Poate nu am tot ce îmi doresc, poate nu am bani sau haine scumpe, dar am brațele care îi țin strâns când le e frică, și sufletul care se rupe când îi văd triști”, scria aceasta.

Ea adăuga: „Pentru ei aș trece prin foc, aș înfrunta lumea, aș cădea și m-aș ridica de o mie de ori. Un copil nu are nevoie de o mamă perfectă ci de o mamă prezentă care luptă, care nu are tot, dar le dă tot. Așa sunt eu. Mă ridic din genunchi pentru ei, sper și muncesc pentru ei. Ei sunt inima mea până la ultima mea suflare”.