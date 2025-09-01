Justitie Tudor Duma, zis „Maru”, plasat în arest la domiciliu în dosarul morții unui tânăr de 20 de ani







Tribunalul București a decis luni înlocuirea arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu pentru Tudor Duma, cunoscut ca „Maru”, trimis în judecată în cazul morții unui tânăr de 20 de ani care a consumat droguri de mare risc în garajul locuinței sale. Decizia instanței este valabilă pentru o perioadă de 30 de zile și poate fi contestată în termen de 48 de ore, atât de procurori, cât și de inculpat.

Potrivit hotărârii, Duma nu are voie să părăsească imobilul fără acordul judecătorului și este obligat să se prezinte în fața instanței ori de câte ori este chemat. Totodată, instanța i-a impus interdicția de a comunica, direct sau indirect, cu doi martori din dosar.

„Pe durata măsurii, inculpatul poate părăsi imobilul în vederea prezentării în fața organelor judiciare, la chemarea acestora. În cazuri urgente, pentru motive întemeiate, inculpatul poate părăsi imobilul fără permisiunea judecătorului, dar are obligația de a informa imediat poliția și instanța”, se arată în soluția Tribunalului București.

Instanța a avertizat că, în cazul încălcării obligațiilor, măsura arestului la domiciliu va fi înlocuită cu arestarea preventivă.

Tudor Duma a fost arestat preventiv în aprilie 2025, după ce un tânăr de 20 de ani a murit în locuința sa din Sectorul 2, în urma consumului de droguri de mare risc.

Potrivit DIICOT, Duma i-ar fi pus la dispoziție victimei garajul imobilului pentru a consuma droguri, printre care metadonă, benzodiazepine, tramadol, canabinoizi și substanța 6-MAM.

Autopsia a arătat că moartea a survenit din cauza unei intoxicații acute polimedicamentoase care a provocat insuficiență cardio-respiratorie.

În același dosar a fost trimisă în judecată și o femeie de 27 de ani, acuzată că i-a vândut victimei între 12 și 18 comprimate de metadonă, deși se afla sub tratament și ridicase în aceeași zi 100 de pastile pe bază de prescripție medicală de la un centru specializat.

DIICOT i-a trimis în judecată pe cei doi pentru:

punerea la dispoziție a locuinței pentru consum de droguri de mare risc,

deținere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept,

trafic de droguri de mare risc, faptă soldată cu decesul victimei.

Anchetatorii au reținut că Duma a continuat să lovească imaginea publică prin comportamente controversate, inclusiv live-uri pe TikTok în care apărea în timp ce victima agoniza.

Tudor Duma era deja cunoscut autorităților. În noiembrie 2024, Tribunalul București l-a condamnat la patru ani și trei luni de închisoare pentru trafic și deținere de droguri de risc și mare risc, dar decizia nu a rămas definitivă. El a fost asociat în spațiul public cu anturajul lui Vlad Pascu, tânărul care, sub influența drogurilor, a provocat tragedia de la 2 Mai, în urma căreia doi tineri și-au pierdut viața.

De asemenea, Duma a stârnit scandaluri după ce s-a filmat în Spitalul Floreasca, unde încerca să obțină medicamente pentru a se droga.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului București, care urmează să judece faptele pe fond. Dacă va fi găsit vinovat, Tudor Duma riscă o pedeapsă semnificativă, având în vedere recidiva și gravitatea acuzațiilor formulate de DIICOT.