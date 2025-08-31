Social Moarte suspectă la Oradea. Un bărbat din Satu Mare a căzut de la etajul cinci







Tragedie în Oradea. Polițiștii au fost sesizați, duminică dimineață, că o persoană a căzut de la etajul cinci al unui bloc de pe strada Oneștilor, potrivit IPJ Bihor.

Tragedia a avut loc în jurul orei 7.30. Bărbatul, din Satu Mare, se afla împreună cu soția și copilul într-un apartament de pe strada Oneștilor, închiriat prin AirBnb. La fața locului au ajuns imediat polițiștii de ordine publică din Oradea, alături de cei de la Biroul de Combatere a Infracțiunilor contra Persoanei și de specialiștii criminaliști.

În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că persoana este un bărbat de 34 de ani din județul Satu Mare, cazat în apartament în regim hotelier împreună cu familia.

Cauza decesului va fi stabilită după necropsie, iar până în acest moment polițiștii nu au indicii că bărbatul ar fi fost victima unei infracțiuni.

Cercetările vor fi desfășurate sub coordonarea unui procuror, pentru a stabili cauza și circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Potrivit unor surse citate de stiripesurse.ro, bărbatul urma un tratament pentru depresie și avea și alte probleme psihice. În ultimele discuții cu soția, el a spus că intenționează să își pună capăt vieții.

Potrivit ebihoreanul.ro, vecinii au povestit pe grupul cartierului că au văzut momentul tragediei și au relatat că echipajele medicale au încercat minute în șir să îl resusciteze.

Tot acolo, oamenii s-au plâns de zgomotul din noaptea precedentă, spunând că într-un apartament închiriat în regim hotelier ar fi avut loc o petrecere. Ei au sugerat că moartea bărbatului ar putea avea legătură cu acel eveniment: „După ce mi-au bubuit toată noaptea creierii cu basii lor de la muzică! Erau veniți în regim hotelier într-un apartament care nici nu are acordul meu ca vecin direct sau al asociației!”, a scris un locatar.

Potrivit sursei menționate anterior, nu ar exista nicio legătură între petrecerea reclamată de locatari și moartea bărbatului. Evenimentul a avut loc într-un apartament vecin cu cel unde erau cazați bărbatul și familia sa.