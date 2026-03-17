Ruptură economică în Europa. Sudul și estul accelerează, vestul stagnează

Economia Uniunii Europene (UE) a înregistrat o creștere de aproximativ 1,5% în 2025, ușor peste nivelul consemnat în anul precedent. Cu toate acestea, sunt diferențe semnificative între statele membre, pe fondul transformărilor din economia globală și al presiunilor externe tot mai accentuate, potrivit Euronews.

Cea mai spectaculoasă evoluție a fost consemnată de Irlanda, unde produsul intern brut real a crescut cu 12,3%.

Economiștii atrag însă atenția că acest avans este influențat puternic de prezența marilor corporații internaționale, în special din Statele Unite, care își desfășoară o parte importantă a operațiunilor financiare prin această țară. Astfel, creșterea nu reflectă în totalitate dinamica economiei interne.

În urma Irlandei, mai multe state de dimensiuni mai reduse au raportat evoluții solide. Printre acestea se numără Malta, Cipru, Macedonia de Nord, Croația și Bulgaria. Specialiștii explică aceste ritmuri prin faptul că economiile aflate în proces de recuperare tind să crească mai rapid decât cele dezvoltate, pe măsură ce reduc decalajele existente.

Dintre marile economii europene, Spania a avut cea mai bună performanță, cu un avans de 2,8%. Creșterea a fost susținută de un sezon turistic puternic, de extinderea forței de muncă prin imigrație și de investiții publice consistente. Cu toate acestea, analiștii avertizează că nivelul productivității rămâne relativ scăzut, ceea ce limitează creșterea veniturilor individuale.

La polul opus, economii importante precum Germania și Finlanda au înregistrat creșteri minime, de aproximativ 0,2%. Evoluții modeste au fost raportate și în Italia și Franța. Potrivit experților, una dintre explicații este intensificarea competiției globale, inclusiv creșterea exporturilor din China, care afectează competitivitatea industriei europene.

În nordul Europei, rezultatele au fost neuniforme. Danemarca a înregistrat o creștere solidă, în timp ce Suedia s-a situat aproape de media europeană. În schimb, Norvegia a avut un avans mai redus, iar Islanda a înregistrat chiar o contracție economică.