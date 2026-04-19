Republica Moldova, lider surpriză în Europa. Cea mai rapidă creștere a PIB pe cap de locuitor până în 2030

Republica Moldova ar putea deveni una dintre cele mai dinamice economii ale lumii în următorii ani. Potrivit proiecțiilor Fondul Monetar Internațional, țara noastră este așteptată să înregistreze cea mai rapidă creștere a Produsului Intern Brut pe cap de locuitor la nivel global în perioada 2026–2030, cu un avans estimat de 53%, un rezultat care reflectă reformele economice, investițiile și parcursul european.

Datele arată că Republica Moldova se situează pe primul loc în lume în ceea ce privește creșterea PIB-ului pe cap de locuitor, devansând alte economii emergente cu evoluții puternice.

Alături de Moldova, în topul țărilor cu cele mai rapide creșteri se regăsesc Guyana, Turkmenistan, Serbia și Armenia — state care beneficiază fie de resurse naturale, fie de reforme structurale și industrii în plină expansiune.

Guyana este evidențiată în mod special datorită dezvoltării accelerate a sectorului petrolier, care a transformat-o într-una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere la nivel global.

Raportul indică faptul că mai multe economii europene se regăsesc în top 25 al creșterii PIB-ului pe cap de locuitor, în special din Europa de Est și de Sud-Est. Printre acestea se numără Albania, Bulgaria, Polonia, Lituania și Estonia.

Specialiștii explică aceste evoluții prin integrarea economică mai profundă în Uniunea Europeană, creșterea investițiilor și procesele continue de modernizare.

Deși economiile emergente conduc în clasamentele privind creșterea procentuală, situația se schimbă atunci când este analizată creșterea în termeni absoluți ai veniturilor.

Țări precum Liechtenstein, Islanda, Irlanda și Qatar sunt așteptate să adauge zeci de mii de dolari la PIB-ul pe cap de locuitor în aceeași perioadă.

Unele state, precum Islanda, Guyana și Lituania, apar în ambele clasamente, evidențiind o combinație rară între creșterea rapidă și câștigurile semnificative în valoare absolută.

PIB-ul pe cap de locuitor este unul dintre cei mai utilizați indicatori pentru evaluarea nivelului de trai, deoarece reflectă valoarea producției economice raportată la numărul de locuitori.

Clasamentul prezentat evidențiază atât economiile care vor crește cel mai rapid procentual, cât și pe cele care vor înregistra cele mai mari câștiguri în dolari per capita.

Datele au fost incluse într-un infografic realizat de Visual Capitalist și preluate de platforma Economica.net.

În cazul Republicii Moldova, proiecțiile iau în calcul mai mulți factori-cheie, precum procesul de integrare europeană, creșterea investițiilor și reformele economice aflate în derulare.

Republica Moldova are statut oficial de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană din iunie 2022, iar negocierile de aderare au fost deschise în iunie 2024.

Acest parcurs este susținut de un amplu plan de creștere economică și reforme structurale, inclusiv în domeniul statului de drept, cu obiectivul integrării treptate în piața unică europeană.