Rachetele Taurus pentru Ucraina. Friedrich Merz denunță atacul sângeros de la Sumî

Friedrich Merz, viitorul cancelar german, ia în considerare livrarea de rachete Taurus către Ucraina. El a condamnat atacul Rusiei asupra oraşului Sumî și a acuzat Rusia de crime de război. În urma atacului, 34 de oameni au murit şi alți 117 au fost răniţi.

După victoria în alegerile anticipate din februarie, Merz s-a declarat hotărât să continue sprijinul militar pentru Ucraina. Actualul cancelar a refuzat până acum să trimită aceste tipuri de rachete în Ucraina.

„Am spus mereu că o voi face doar în acord cu partenerii europeni. Acest lucru trebuie să fie coordonat şi este coordonat, iar Germnai urmează să participe. Armata ucraineană trebuie să iasă dn poziţia sa defensivă. ea nu face decât să reacţioneze”, a afirmat el.

După Statele Unite, Germania rămâne al doilea cel mai important furnizor de echipamente militare pentru Ucraina. Duminică, Friedrich Merz a condamnat ferm atacul lansat de Rusia asupra oraşului Sumî, explicând că este „o crimă de război gravă”.

De altfel, acesta a fost considerat cel mai sângeros atac asupra unei zone civile din ultimele luni.

„Este o faptă perfidă (...) şi este o crimă de război gravă, deliberată şi voită”, a spus liderul Partidului Uniunea Creştin Democrată.

Merz l-a acuzat pe Putin că nu ține cont de intențiile celor care depun eforturi pentru negocierile de pace.

„Au fost două valuri de atacuri, iar al doilea a avut loc în timp ce salvatori se ocupau de victime. Iată răspunsul. Asta le face Putin celor care discută cu el despre o încetare a focului. Voinţa noastră de a discuta cu el este interpretată nu ca o ofertă serioasă de a face pace, ci ca o slăbiciune”, a precizat Merz.

Atacul de la Sumî s-a produs într-un moment de liniște, când orașul era animat de pregătirile pentru Duminica Floriilor. Informația a fost anunțată inițial de Consiliul Municipal prin Telegram și confirmată ulterior de ministrul de interne Igor Klimenko și de primarul interimar Artem Kobzar.

Deflagrațiile au distrus locuințe, magazine, vehicule și infrastructura. Imaginile oficiale surprind gravitatea dezastrului: clădiri prăbușite, cratere adânci și mașini carbonizate.

Questa mattina, mentre molti ucraini andavano in chiesa per la domenica delle Palme, un attacco missilistico russo ha colpito il centro di Sumy, lasciando morti e feriti in strada. L’ennesimo crimine di guerra putiniano durante i “negoziati” di Trump. pic.twitter.com/dl2ViemMfB

— Marco Fattorini (@MarcoFattorini) April 13, 2025