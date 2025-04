International Emisarul lui Trump: Mi-au denaturat declarațiile despre Ucraina







The Times îl citează pe emisarul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, care a afirmat că Ucraina ar putea fi divizată similar cu Berlinul după al Doilea Război Mondial. Kellogg a subliniat că declarațiile sale au fost distorsionate.

The Times, informații distorsionate

„Emisarul lui Trump: Ucraina ar putea fi divizată precum Berlinul după război”, a titrat The Times, informația fiind preluată de mai multe publicații, inclusiv de presa rusă.

Kellogg a sugerat că Ucraina ar putea fi împărțită în zone de control, cu trupe britanice și franceze formând o „forță de reasigurare” în vest, în timp ce forțele ruse ar rămâne în est. Între aceste zone s-ar afla forțele ucrainene și o zonă demilitarizată, însă, conform lui Kellogg, SUA nu ar trimite trupe terestre, a relatat The Guardian.

„Ai putea aproape să faci lucrurile să semene cu ceea ce s-a întâmplat la Berlin după al Doilea Război Mondial, când existau o zonă rusă, o zonă franceză și o zonă britanică”, a declarat el pentru The Times.

Kellogg: Articolul din The Times denaturează ceea ce am spus

Cu toate acestea, Keith Kellogg neagă aceste afirmații și susține că declarațiile sale au fost distorsionate.

„Articolul din The Times denaturează ceea ce am spus. Vorbeam despre o forță de reziliență după încetarea focului, în sprijinul suveranității Ucrainei. Când am menționat împărțirea, mă refeream la zone de responsabilitate pentru o forță aliată (fără trupe americane). NU mă refeream la o împărțire a Ucrainei”, a explicat el pe X.

Kellogg: Europa nu va fi prezentă la masa negocierilor SUA-Rusia

Reamintim că, în contextul crizei din Ucraina, tensiunile dintre Statele Unite și Europa privind rolul lor în negocierile de pace cu Rusia sunt tot mai evidente. Emisarul special al lui Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că Europa nu va fi inclusă în discuțiile dintre SUA, Rusia și Ucraina.

Emisarul lui Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, a transmis un mesaj direct țărilor europene, cerându-le să își aducă contribuția concretă în cadrul dezbaterilor referitoare la conflictul din Ucraina.

În cadrul unui interviu, Kellogg a declarat că Europa nu va fi inclusă în negocierile dintre SUA, Rusia și Ucraina, deoarece, potrivit „școlii realismului” din care provine, acest proces nu se va desfășura în cadrul unei „mese comune” cu reprezentanții europeni.

Kellogg a îndemnat liderii europeni să nu se plângă de excluderea lor, ci să vină cu propuneri concrete, subliniind importanța creșterii cheltuielilor pentru apărare în loc de a aștepta soluții de la alții.

Aceasta a fost o declarație care ar putea stârni nemulțumiri în rândul liderilor europeni, care sunt îngrijorați de influența Statelor Unite asupra securității lor și a Ucrainei.