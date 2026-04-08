Ucraina a depășit Rusia în atacurile cu drone, afirmă un general de brigadă

Generalul de brigadă Pavlo Palisa susține că forțele ucrainene au ajuns să depășească Rusia în intensitatea și eficiența atacurilor cu drone, un domeniu considerat crucial în dinamica actuală a conflictului, informează rbc.ua.

Forțele de Apărare ale Ucrainei par să fi câștigat un avantaj notabil în utilizarea dronelor de atac pe linia frontului, depășind în prezent capacitatea similară a trupelor ruse. Potrivit interviului publicat de RBC-Ucraina, oficialul de rang înalt de la Kiev susține că acest progres marchează o schimbare importantă în dinamica războiului tehnologic dintre cele două părți.

Generalul de brigadă Pavlo Palisa, adjunct al șefului Cabinetului Președintelui, a precizat că Ucraina folosește în acest moment cu aproximativ 30% mai multe drone de atac decât Rusia. În termeni concreți, raportul de utilizare ar fi ajuns la 1,3 la 1 în favoarea forțelor ucrainene, o evoluție care, potrivit acestuia, începe să producă efecte vizibile pe câmpul de luptă.

Această situație contrastează puternic cu etapele anterioare ale conflictului, când Ucraina era dezavantajată, mai ales în privința dronelor de tip FPV. Lipsa acestor resurse a influențat anterior capacitatea de reacție și a permis avansuri mai rapide ale forțelor ruse în anumite sectoare.

În același timp, Palisa a evidențiat importanța tot mai mare a dronelor ghidate prin fibră optică, o tehnologie care câștigă teren în arsenalul ucrainean. Aceste sisteme ar reprezenta în prezent circa 32% din totalul zilnic al dronelor de atac utilizate de Ucraina, comparativ cu aproximativ 24% în cazul Rusiei.

Evoluția are loc în pofida dificultăților persistente legate de aprovizionare, achiziții și contractare. Oficialul ucrainean a subliniat că diferența nu ține doar de volum, ci și de nivelul tehnologic. Deși ambele părți își perfecționează constant echipamentele, Ucraina ar fi reușit, în opinia sa, un progres vizibil în calitatea sistemelor utilizate, reducând decalajul față de adversar.

Potrivit RBC-Ucraina, oficialul a precizat că aceste date descriu situația de ansamblu de pe întreaga linie a frontului. Cu toate acestea, el a admis că există sectoare unde trupele ruse reușesc încă să obțină avantaje punctuale în utilizarea dronelor.

„Sunt zone în care rușii își concentrează resursele pentru a domina „cerul mic”, încercând astfel să creeze condiții favorabile pentru succesul tactic al unităților lor terestre”, a explicat acesta.

Palisa a amintit și de faze anterioare ale conflictului, subliniind că, în timpul operațiunilor rusești din direcția Kursk, Moscova a beneficiat de un avantaj considerabil în utilizarea dronelor controlate prin fibră optică, factor care a influențat rezultatele din teren.

Evoluțiile recente indică însă și o creștere a capacității Ucrainei de a străpunge apărarea aeriană rusă. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că, doar prin intermediul unității speciale Alfa, au fost distruse în 2025 sisteme de apărare aeriană rusești estimate la 4 miliarde de dolari, inclusiv complexe S-300, S-400, Buk și Pantsir, precum și elemente esențiale de infrastructură radar.

Atacurile recente au provocat efecte de amploare asupra sistemului de apărare aeriană al Rusiei, slăbind stratificarea sa și deschizând coridoare strategice pentru dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune.

Într-o declarație a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), se arată că aceste operațiuni au permis dronelor să pătrundă adânc în teritoriul inamic, vizând baze militare, depozite și aerodromuri. „Acțiunile au creat efecte sistemice, permițând trecerea sigură a dronelor noastre prin straturile de apărare ale Rusiei”, a precizat instituția.

În martie s-a marcat pentru prima dată din 2022 un moment în care Ucraina a lansat mai multe drone de atac cu rază lungă de acțiune decât Rusia, indicând o schimbare semnificativă în dinamica aeriană a conflictului.

Datele colectate de Forțele Aeriene Ucrainene și de Ministerul Apărării rus arată că producția internă de drone a Ucrainei, în expansiune constantă, începe să diminueze, și în anumite regiuni chiar să inverseze, avantajul Rusiei în operațiunile de atac la distanță.