Un colonel rus susține că războiul din Ucraina „nu poate fi rezolvat prin utilizarea armelor convenționale”, sugerând că intensitatea și complexitatea conflictului depășesc capacitatea tacticilor militare tradiționale, potrivit dailyrecord.co.uk.

Colonelul rus a lansat un avertisment sumbru, sugerând că „momentul a venit” pentru escaladarea conflictului din Ucraina printr-un atac nuclear. Comentariile colonelului au generat îngrijorare internațională, fiind percepute ca o escaladare serioasă a retoricii nucleare în contextul conflictului care, se pare, că va mai dura.

Mai exact, Mihail Khodarenok, expert militar prezent la televiziunea de stat a Kremlinului, a declarat că războiul „nu poate fi soluționat prin mijloace convenționale” și a propus folosirea „armelor speciale” pentru a încheia ostilitățile în aproximativ zece zile.

Khodarenok a susținut ideea stabilirii unui termen limită pentru Ucraina, după expirarea căruia, potrivit acestuia, Rusia ar putea recurge la atacuri nucleare pentru a-și atinge obiectivele în război.

Colonelul rus a sugerat că președintele Vladimir Putin ar trebui să stabilească un termen-limită pentru Ucraina, similar celui propus de Donald Trump pentru Iran, dar cu implicații nucleare. Conform declarațiilor lui Khodarenok, Ucraina s-ar afla în fața unei decizii dramatice: fie acceptă un acord de pace, fie riscă distrugerea completă.

„Problema nu poate fi rezolvată cu armele convenționale pe care le deținem. Poate ar trebui să luăm în calcul arme speciale și să încheiem conflictul în maximum 10 zile sau până la 1 mai”, a spus el.

Declarația a fost primită cu entuziasm de Vladimir Soloviov, cunoscut pentru susținerea publică a lui Putin. „Bun venit în Clubul nostru al Maniacilor Nucleari. Am cerut asta de mult timp”, i-a răspuns lui Khodarenok.

Khodarenok a avut o schimbarea de ton susținând că nu mai pledează pentru „prudență și că oficialii de rang înalt ai Ucrainei se ascund în buncăre adânci, întrebându-se „cum poți să comunici cu ei decât prin arme special?”, adăugând că folosirea acestora nu ar mai trebui considerată un eveniment excepțional.

„Cum pot fi contactați acolo, decât cu arme speciale? Pentru mine a sosit momentul în care utilizarea armelor speciale nu ar trebui considerată un eveniment ieșit din comun”, a mai susținut Khodarenok.

Khodarenok a subliniat că un conflict finalizat rapid ar putea salva zeci de mii de vieți și ar proteja infrastructura vitală a țării. Între timp, Vladimir Soloviov a lansat avertismente directe către civilii din Kiev, Odesa și Harkov, îndemnându-i să părăsească imediat orașele, susținând că altfel acestea ar putea fi complet distruse.

De asemenea, oficialii ruși au comparat situația cu ultimatumul transmis recent de Donald Trump Iranului, cerând Ucrainei să accepte un acord de pace impus de Moscova, sub amenințarea unor atacuri nucleare.