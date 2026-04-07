ING și-a schimbat strategia pentru piața rusească: Nu vedem niciun viitor

Grupul bancar olandez ING a anunțat marți că a renunțat la tranzacția prin care urma să-și vândă operațiunile din Rusia. Acordul fusese inițial încheiat în ianuarie 2025 cu compania Global Development JSC, cu sediul la Moscova, informează ing.com.

Într-un comunicat de presă, ING a explicat că a decis să anuleze vânzarea operațiunilor sale din Rusia, deoarece nu se așteaptă ca Global Development JSC să obțină aprobările necesare pentru finalizarea tranzacției. Banca a subliniat că poziția sa rămâne fermă:

„Nu vedem niciun viitor pentru ING în Rusia și ne concentrăm în continuare pe încheierea activităților noastre pe piața rusă”.

Tranzacția viza vânzarea ING Bank (Eurasia) către Global Development JSC, companie pe care ING o descrisese în ianuarie 2025 drept un investitor financiar cu experiență în servicii de factoring. Într-un comunicat recent, banca a precizat că nu există „nicio așteptare realistă” ca achizitorul să obțină autorizațiile de reglementare necesare, motiv pentru care a decis să anuleze vânzarea.

De la invazia la scară largă a Ucrainei, ING și-a oprit extinderea în Rusia și nu a mai acceptat noi clienți ruși din 2022. Banca a subliniat că își menține angajamentul de a părăsi piața rusă, luând măsuri pentru a separa ING Bank (Eurasia) de sistemele sale globale și reducând treptat operațiunile din țară.

De menționat că, din 2022, marile multinaționale trebuie să obțină aprobarea guvernului rus pentru a vinde active locale. În noiembrie 2025, de exemplu, președintele Putin a autorizat vânzarea filialei rusești a Citibank către firma locală de investiții Renaissance Capital. Fondată la Moscova în 1993, ING Bank (Eurasia) a deservit în special clienți corporativi.

Conform informațiilor publicate de cotidianul economic Financieele Dagblad, autoritățile de la Kremlin nu sprijină retragerea băncilor occidentale din Rusia.

Motivul invocat este că acestea reprezintă în prezent singura cale prin care Rusia poate accesa sistemul internațional de plăți SWIFT. În condițiile în care băncile rusești nu mai au acces la SWIFT, instituțiile financiare occidentale care încă operează pe piața locală devin esențiale pentru efectuarea transferurilor internaționale, fie că este vorba despre importuri sau trimiterea de bani în străinătate.

