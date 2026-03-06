Raiffeisen Bank este aproape de achiziția Garanti Bank România. Ce obiectiv are grupul austriac

Raiffeisen Bank se află în negocieri avansate pentru preluarea Garanti Bank România, tranzacție care ar putea consolida poziția băncii austriece pe piața locală și ar facilita intrarea în top trei, relatează zf.ro.

Raiffeisen Bank pare să fie în pole-position pentru achiziția Garanti Bank România, potrivit unor surse din piața bancară. Discuțiile dintre grupul austriac și BBVA, grupul spaniol care deţine Garanti Bank România, se află în faza finală, iar un răspuns oficial este așteptat în jurul datei de 16 martie.

La sfârșitul anului trecut, BBVA a relansat procesul de vânzare a Garanti Bank România, purtând inițial discuții cu ING Bank și apoi cu Raiffeisen Bank. În trecut, când Garanti Bank a fost scoasă la vânzare, negocierile cele mai avansate au fost cu OTP Bank. În ultimul moment, însă, spaniolii au renunțat la tranzacție, după ce OTP Bank nu a acceptat prețul solicitat. Și de data aceasta varianta ca BBVA să nu mai vândă este luată în considerare, dar sursele bancare consideră că este cea mai puțin probabilă variantă.

Garanti Bank România avea la finalul anului 2024 o cotă de piață de 1,91% și active totale de 16,8 miliarde de lei, ocupând locul 10 în sistemul bancar românesc. Banca gestionează un portofoliu diversificat, cu clienți corporate și IMM-uri, dar nu numai.

Raiffeisen Bank România, parte a grupului austriac, deținea la finalul anului 2024 o cotă de piață de 9,31%, cu active de 82 miliarde de lei, clasându-se pe locul cinci în sistem. Achiziția Garanti Bank ar putea întări prezența Raiffeisen pe piața locală și ar putea sprijini obiectivul băncii de a ajunge în top trei instituții financiare din România.

Grupul Raiffeisen, împreună cu noul CEO, Michael Hollerer, a discutat strategia pentru piața românească, vizând consolidarea prezenței și alocarea de resurse suplimentare pentru creșterea cotei de piață.

Raiffeisen consideră România o piață importantă și intenționează să-și dezvolte activitățile pentru a avea o poziție mai puternică în sistemul bancar local.