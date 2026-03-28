Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina ar putea opri Rusia doar dacă ar primi arme nucleare și ar adera la NATO. „Toată lumea spune că Ucraina nu va câștiga acest război pentru că Rusia este o putere nucleară. Deci, spuneți-mi, ce garanții de securitate credeți că ar trebui să aibă Ucraina? NATO? Arme nucleare? ”, a spus acesta, pentru Le Monde.

Președintele ucrainean, aflat în război cu Rusia de patru ani, a declarat că Ucraina are nevoie de garanții de securitate pentru a putea negocia un armistițiu de durată.

„Toată lumea spune că Ucraina nu va câștiga acest război pentru că Rusia este o putere nucleară. Deci, spuneți-mi, ce garanții de securitate credeți că ar trebui să aibă Ucraina? NATO? Arme nucleare? Ei bine, atunci trebuie să ni se spună: „Veți intra în NATO și veți primi arme nucleare”. Dar până acum, nimeni nu a ridicat problema”, a spus acesta, pentru Le Monde, în contextul reacțiilor din mediul online, unde anumite persoane au susținut că Ucraina nu poate învinge Rusia din cauza arsenalului nuclear al Moscovei.

Moscova a reacționat imediat și a transmis că nu va permite Kievului să dețină arme nucleare în nicio circumstanță, potrivit Presbbee.

Într-un interviu acordat Reuters pe data de 25 martie, Zelenski a declarat că Washington DC i-ar fi făcut o propunere controversată. Potrivit acestuia, ar fi primit garanții de securitate dacă Ucraina își retrage trupele din regiunea Donbas.

„Americanii pregătesc să finalizeze garanțiile la cel mai înalt nivel odată ce Ucraina este gata să se retragă din Donbas”, a spus liderul ucrainean.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a dezmințit afirmația liderului ucrainean potrivit căreia Statele Unite ar oferi Ucrainei garanții de securitate în schimbul retragerii trupelor din regiunea Donbas.

„Este o minciună. Și am văzut declarând asta și este păcat că a spus asta, pentru că el știe că nu este adevărat și că nu asta i s-a spus. Ce i s-a spus este în mod evident – garanțiile de securitate nu se vor oferi până la finalul războiului. În caz contrar, ați ajunge implicați în războiul cu Rusia”, a spus acesta, în fața reporterilor.