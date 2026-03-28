Rusia ar urma să interzică exporturile de benzină începând cu 1 aprilie. Până când va rămâne măsura în vigoare

Vicepremierul rus Alexander Novak a anunțat că a cerut Ministerului Energiei să pregătească un proiect care să interzică exporturile de benzină începând cu 1 aprilie, potrivit unei informări transmise vineri de Guvernul de la Moscova, citată de Reuters.

Agenția de știri de stat din Rusia, TASS, a informat anterior că interdicția va rămâne în vigoare până la data de 31 iulie.

Turbulențele de pe piața globală a țițeiului și produselor petroliere, generate de criza din Orientul Mijlociu, provoacă fluctuații semnificative de preț, iar, în același timp, cererea ridicată pentru resursele energetice ale Rusiei din partea piețelor externe rămâne un factor pozitiv, a declarat Novak.

Volumele de țiței procesate se mențin la nivelul de anul trecut și asigură o aprovizionare stabilă cu produse petroliere, potrivit comunicatului Guvernului.

Mai multe regiuni din Rusia și zone din Ucraina aflate sub control rusesc au raportat, anul trecut, un deficit de benzină, după ce Ucraina a intensificat atacurile asupra rafinăriilor rusești, pe fondul unei cereri sezoniere ridicate de combustibili.

Rusia a redus în mod repetat exporturile de benzină și motorină pentru a ține sub control creșterea prețurilor și pentru a acoperi deficitul de aprovizionare. Potrivit surselor din industrie, Rusia a exportat anul trecut aproape cinci milioane de tone metrice de benzină, echivalentul a aproximativ 117.000 de barili pe zi.

Cu o zi înainte, Novak a sugerat că restricțiile ar putea fi reintroduse. El a afirmat că Moscova ar putea impune din nou o interdicție la export, dacă va fi necesar. De asemenea, a arătat că țițeiul „Urals”, principalul produs al Rusiei, și produsele petroliere s-au tranzacționat recent la același preț cu țițeiul Brent sau chiar la un nivel mai ridicat, potrivit ndtvprofit.com.

Miercuri dimineață, agenția Interfax a relatat că ministrul rus al Energiei, Serghei Tsivilev, a declarat jurnaliștilor că Rusia a primit numeroase solicitări de livrări de petrol și produse petroliere din partea țărilor asiatice, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu și a închiderii Strâmtorii Ormuz. El a afirmat că Rusia își va acoperi integral propriile necesități, precum și contractele pe care le-a semnat.