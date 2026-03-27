Medvedev: Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea escalada nuclear

Un aliat al Kremlinului a lansat un avertisment îngrijorător cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu, afirmând că există riscuri reale ca situația să escaladeze până la nivel nuclear, informează the-express.com.

Apropiatul lui Vladimir Putin a avertizat că Orientul Mijlociu se confruntă cu riscul izbucnirii celui mai mare război din regiune, subliniind totodată pericolul unei escaladări nucleare.

Mai exact, Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și în prezent o figură influentă în domeniul securității, a declarat că acțiunile Statelor Unite reprezintă o „greșeală strategică gravă”. El a precizat că această greșeală ar putea avea consecințe majore asupra stabilității regiunii.

Medvedev a atras atenția că, în contextul actual, țările din Golf ar putea fi motivate să își dezvolte propriul „scut nuclear”, ceea ce ar crește considerabil riscul unui conflict regional extins.

Comentariile sale vin într-un moment de tensiune ridicată între Washington și Teheran, iar avertismentul său indică potențialul unei crize de proporții în Orientul Mijlociu.

Fostul președinte rus și anterior responsabil al arsenalului nuclear al Rusiei, Dmitri Medvedev, a lansat un avertisment sever privind escaladarea tensiunilor internaționale. El a declarat că probabilitatea unui conflict nuclear a crescut „din cauza acestui război neprovocat și extrem de periculos” declanșat de Statele Unite.

Medvedev a acuzat atât Washingtonul, cât și Israel că se comportă ca un „taur într-un magazin de porțelanuri”, contribuind la destabilizarea regiunii. El a avertizat că ceea ce a numit „cel mai mare război din Orientul Mijlociu” ar putea fi încă în desfășurare și că, pe termen lung, „zona ar putea rămâne un focar de instabilitate timp de secole”.

Fostul președinte rus a mai subliniat impactul potențial asupra economiei și aprovizionării cu petrol, sugerând că investitorii și actorii economici din regiune „trebuie să se gândească foarte bine la ce să facă în continuare”. Observatorii notează că afirmațiile lui Medvedev sunt adesea interpretate ca reflectând poziția actuală a președintelui Vladimir Putin.

Declarațiile vin în contextul acuzațiilor potrivit cărora Rusia ar fi sprijinit Iranul prin furnizarea de drone și informații testate direct pe câmpurile de luptă – acuzații pe care Kremlinul le respinge categoric.

„Într-o regiune cu potențial economic considerabil, acțiunile Statelor Unite și ale Israelului, care s-au comportat ca un taur într-un magazin de porțelanuri, pot avea consecințe ireparabile”, a avertizat oficialul.

El a caracterizat situația drept „prețul unei greșeli strategice majore a Casei Albe” și a subliniat că repercusiunile ar putea fi devastatoare pentru toate părțile implicate.

„Implicarea într-o operațiune terestră la distanță mare de SUA poate produce efecte similare celor din Vietnam, unde Washingtonul s-a confruntat timp de un deceniu cu dificultăți în a găsi o soluție viabilă într-un conflict desfășurat la mii de kilometri de casă”, a explicat acesta.

Situația este, potrivit observațiilor sale, extrem de complicată pentru Washington, mai ales că Iranul a avertizat în repetate rânduri că, în cazul escaladării, „își va dezlega mâinile”.