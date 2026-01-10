International

Medvedev, despre atacul nocturn asupra Ucrainei: Este o măsură împotriva psihopaților periculoși

Medvedev, despre atacul nocturn asupra Ucrainei: Este o măsură împotriva psihopaților periculoși
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a declarat, vineri, că atacul nocturn cu racheta Oreșnik asupra Ucrainei reprezintă un exemplu de acțiune care trebuie aplicată împotriva „psihopaților periculoși”, potrivit agenției TASS.

Medvedev: „Sunt prea mulţi violenţi în jur”

Dmitri Medvedev a mai spus că „relaţiile internaţionale s-au transformat de la începutul anului într-un adevărat haos” şi că Rusia „trebuie să se comporte în consecinţă: sunt prea mulţi violenţi în jur”.

„Înţelegând că astfel de bolnavi nu se calmează niciodată cu sfaturile psihiatriilor binevoitori, rămân doar infirmierii cu pumnii mari şi cu faţa impasibilă. Pentru că psihopaţii periculoşi au nevoie fie de cămaşă de forţă, fie de o injecţie salvatoare cu haloperidol (un neuroleptic folosit în tulburări însoţite de agitaţie psihomotorie - n.r.). Cum s-a întâmplat în această noapte în vestul Ucrainei banderoiste”, a scris Medvedev, pe canalul său de Telegram.

Atacul rusesc, în apropierea frontierei cu Polonia

Rusia a lansat, în timpul nopții, o rachetă hipersonică puternică asupra unei ținte din Ucraina, în apropierea frontierei cu Polonia, stat membru NATO, într-o acțiune pe care aliații europeni ai Kievului au descris-o vineri drept o tentativă de intimidare menită să descurajeze sprijinul pentru Ucraina.

A fost a doua folosire a rachetei Oreșnik împotriva Ucrainei, într-o noapte de atacuri aeriene care, potrivit autorităților ucrainene, au ucis patru persoane la Kiev, au provocat întreruperi de energie electrică în capitală și au avariat Ambasada Qatarului.

Oreșnik, o rachetă despre care Moscova susține că nu poate fi interceptată

Oreșnik este o rachetă balistică cu rază medie de acțiune (IRBM), concepută pentru a-i proiecta puterea pe întreg teritoriul Europei și despre care Moscova susține că nu poate fi interceptată. Racheta poate transporta focoase nucleare, însă nu există indicii că ar fi făcut acest lucru. Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat că, cel mai probabil, racheta transporta focoase „fictive”, inerte.

Analiștii au spus că atacul a părut să urmărească intimidarea Ucrainei într-un moment considerat crucial al negocierilor pentru încheierea războiului. Acțiunea a avut loc după o săptămână dificilă pentru Rusia, marcată de mai multe eșecuri, printre care și capturarea de către SUA a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin.

