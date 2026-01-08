Zelenski s-a răzgândit. Liderul Ucrainei dorește în continuare aderarea la UE

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut aliaților occidentali garanții de securitate solide împotriva unei noi agresiuni ruse, avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și înăsprirea sancțiunilor impuse Moscovei. Declarațiile au fost făcute cu prilejul vizitei sale la Nicosia, unde a fost primit de omologul său cipriot, Nikos Christodoulides, în contextul preluării președinției semestriale a UE de către Cipru, relatează Reuters.

După întâlnirea cu liderul cipriot, Zelenski a transmis pe platforma X că Ucraina urmărește să avanseze cât mai mult posibil în perioada actuală în direcția deschiderii unor capitole de negociere și a aderării la Uniunea Europeană. Cererea oficială de aderare a fost depusă de Kiev imediat după declanșarea invaziei ruse, în februarie 2022, ca parte a strategiei de ancorare politică și economică în Occident.

În pofida dificultăților generate de război și a opoziției manifestate de Ungaria față de o aderare accelerată, autoritățile ucrainene continuă demersurile pentru a înregistra progrese în procesul de integrare europeană. Zelenski a anunțat că a discutat cu președintele Ciprului despre necesitatea consolidării sancțiunilor împotriva Rusiei, subliniind că acestea trebuie menținute atât timp cât agresiunea și ocupația continuă.

„Am discutat cu preşedintele (cipriot Nikos Christodoulides) despre o consolidare a sancţiunilor impuse Rusiei, care trebuie să rămână în vigoare atât timp cât agresiunea şi ocupaţia Rusiei continuă”, a declarat liderul de la Kiev.

Cei doi șefi de stat au abordat și subiecte legate de întărirea apărării aeriene a Ucrainei, precum și de producția și livrarea de drone. „Sperăm ca susţinerea Ucrainei să rămână puternică”, a adăugat Zelenski.

Ulterior, președintele ucrainean s-a întâlnit cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu președintele Consiliului European, Antonio Costa. În cadrul acestor întrevederi au fost analizate detaliile unui summit al Coaliției Voluntarilor, programat marți la Paris, unde Statele Unite au susținut promisiunea unor garanții de securitate pentru Ucraina în eventualitatea unei încetări a focului.

Zelenski a declarat presei că nu a primit încă un răspuns clar din partea partenerilor occidentali privind reacția concretă în cazul unui nou atac rus după încheierea războiului.

„Att timp cât nu avem asemeena garanţii de securitate, cu caracter constrângător juridic, susţinute de parlamente, susţinute de Congresul Statelor Unite, această întrebare nu are un răspuns”, a spus el miercuri, într-un grup de chat WhatsApp.

Ciprul, stat care a menținut tradițional relații politice și culturale strânse cu Rusia, a susținut integral sancțiunile impuse Moscovei. Pe insulă, mulți fac o paralelă între invazia rusă din Ucraina și intervenția militară a Turciei în nordul Ciprului, în 1974.

„Ciprul îşi reafirmă angajamentul de nezdruncinat faţă de suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei. Ca o ţară care suportă în continuare consecinţele unei invazii ilegale şi o ocupaţie militară în curs, noi înţelegem deplin care este miza”, a scris Nikos Christodoulides pe X, adăugând că Ucraina va fi o prioritate a președinției cipriote a UE.

La ceremonia de debut a președinției cipriote a UE au participat și lideri din Orientul Mijlociu, inclusiv președintele libanez Joseph Aoun, subliniind rolul Ciprului ca punte între Europa și regiune.

La finalul anului 2025, Zelenski afirma că Ucraina este pregătită să renunțe la obiectivul aderării la NATO în schimbul unor garanții de securitate oferite de SUA și Europa. Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele acestuia, Jared Kushner, ar fi exercitat presiuni asupra Kievului pentru acceptarea unor concesii, inclusiv teritoriale. Zelenski a declarat însă că, deși Ucraina este dispusă la compromisuri, și Rusia va trebui să facă la rândul său concesii, menționând că este deschis la renunțarea la aderarea la NATO în schimbul unor garanții de securitate similare Articolului 5.