Maia Sandu și Volodimir Zelenski, întrevedere la Nicosia. Securitatea regională și parcursul european comun, în centrul discuțiilor

Republica Moldova. Securitatea regională, parcursul european și coordonarea eforturilor pentru restabilirea unei păci durabile în Europa au fost principalele subiecte discutate la întrevederea dintre Maia Sandu și Volodimir Zelenski, desfășurată la Nicosia, în marja evenimentului de lansare a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene.

Discuțiile dintre cei doi șefi de stat s-au concentrat pe provocările de securitate din regiune, pe eforturile internaționale de restabilire a unei păci durabile în Europa, pe integrarea europeană a celor două țări și pe agenda bilaterală moldo-ucraineană, într-un context regional marcat de războiul din Ucraina și de transformări geopolitice profunde.

Potrivit mesajului transmis de președinta Maia Sandu, întrevederea de la Nicosia a reconfirmat poziția fermă a Republicii Moldova de susținere a Ucrainei. Șefa statului a subliniat importanța cooperării strânse între cele două țări, atât pe dimensiunea politică, cât și pe cea de securitate, în condițiile în care stabilitatea regională este direct influențată de evoluțiile de pe frontul ucrainean.

„Am avut, la Nicosia, o întrevedere cu președintele Volodimir Zelenski. Am discutat despre securitatea regională, eforturile internaționale de restabilire a unei păci durabile în Europa, integrarea europeană și agenda noastră bilaterală. Moldova este alături de Ucraina și vom continua să colaborăm îndeaproape”, a scris Maia Sandu pe platforma X.

În contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, Republica Moldova se confruntă la rândul său cu riscuri sporite de securitate, inclusiv amenințări hibride, presiuni energetice și economice, dar și cu provocări legate de situația din regiunea transnistreană. Discuțiile de la Nicosia au vizat și necesitatea unei coordonări mai strânse cu partenerii europeni pentru a face față acestor riscuri.

Cu un mesaj public a venit și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a pus accent pe necesitatea coordonării parcursului european al Ucrainei și Republicii Moldova. Liderul de la Kiev a menționat că cele două state candidate lucrează îndeaproape pentru avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și pentru sincronizarea etapelor-cheie ale negocierilor.

„Calea comună a Ucrainei și Moldovei către aderarea la Uniunea Europeană trebuie coordonată. Lucrăm îndeaproape la această chestiune, iar astăzi am discutat-o cu președintele Maia Sandu, concentrându-ne în principal pe deschiderea simultană a primelor grupuri de negocieri”, a declarat Volodimir Zelenski.

Atât Chișinăul, cât și Kievul și-au exprimat anterior dorința de a avansa rapid în procesul de negocieri cu UE, mizând pe sprijinul statelor membre și pe reformele interne asumate de guvernele celor două țări.

Întrevederea Maia Sandu – Volodimir Zelenski a avut loc în contextul vizitei oficiale a președintei Republicii Moldova în Cipru, unde aceasta a participat la ceremonia de lansare a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul a fost găzduit de președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, și a reunit numeroși oficiali europeni și lideri politici din statele partenere ale UE.

Cipru a preluat, începând cu 1 ianuarie curent, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pentru o perioadă de șase luni. Sub motto-ul „O Uniune autonomă. Deschisă către lume”, autoritățile cipriote și-au propus să promoveze consolidarea autonomiei strategice a UE, menținând în același timp deschiderea față de partenerii externi și statele candidate.

Autoritățile de la Nicosia și-au reiterat sprijinul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova, subliniind importanța extinderii Uniunii Europene ca factor de stabilitate, securitate și prosperitate pe continent. Pentru Chișinău, președinția cipriotă a Consiliului UE reprezintă o oportunitate suplimentară de a avansa pe agenda integrării europene și de a consolida dialogul politic cu statele membre.