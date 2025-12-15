Cipru preia controlul UE. Cum va gestiona provocările din Blocul European, în 2026

Începând cu 1 ianuarie 2026, Cipru, una dintre cele mai mici țări ale Uniunii Europene, va prelua președinția rotativă a Consiliului UE.

Pentru următoarele șase luni, Nicosia va avea responsabilitatea de a coordona negocierile politice asupra unor dosare cruciale pentru bloc, de la industria auto europeană la securitate și migrație, toate acestea într-un context geopolitic tensionat.

Deși Cipru nu are un sector auto semnificativ, țara va trebui să medieze un conflict major între Franța și Germania asupra viitorului industriei auto și al obiectivelor climatice ale UE.

În același timp, Nicosia va trebui să gestioneze tensiunile dintre UE și Turcia în domeniul apărării și să conducă negocierile pentru bugetul pe șapte ani al blocului, reformele agriculturii și politicile de migrație.

Cipru, o țară fără un sector auto de amploare, se află în prima linie a negocierilor pentru salvarea unei industrii care generează aproximativ 9% din PIB-ul UE și care se confruntă cu presiuni economice și geopolitice.

Comisia Europeană urmează să prezinte pe 16 decembrie un pachet legislativ privind sectorul auto, care include o reformă a legislației din 2035, ce funcționează de facto ca o interdicție pentru motoarele cu combustie, și o inițiativă pentru trecerea flotelor corporative la vehicule mai ecologice.

Un purtător de cuvânt al președinției cipriote a declarat:

„Președinția Ciprului își propune să ajungă la un text cu care cât mai multe state membre să poată fi de acord.”

Conflictul dintre Franța și Germania este unul central. Germania și statele din Europa Centrală au susținut relaxarea legii, incluzând hibride plug-in și combustibili alternativi, în timp ce Franța și aliații săi pro-mediu au cerut măsuri mai stricte pentru reducerea emisiilor.

În trecut, Cipru a votat în favoarea interdicției motoarelor cu combustie, în timp ce Germania a semnat legea cu reticență.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat:

„Scopul nostru comun ar trebui să fie reglementări care să încurajeze inovația, deschise tuturor tehnologiilor și care să echilibreze protecția mediului cu competitivitatea industrială.”

În același timp, Franța și Spania au propus flexibilități pentru producătorii auto, condiționate de cerințele privind conținutul local, iar Italia continuă să susțină utilizarea biocombustibililor.

Pe plan militar, Cipru va prelua președinția într-un context tensionat, datorită relațiilor sale istorice cu Turcia. Cipru și Grecia se opun colaborării militare strânse dintre UE și Ankara. Un oficial european a afirmat:

„Suntem foarte îngrijorați ca Cipru să lase ostilitatea față de Turcia să afecteze prioritățile de apărare ale Europei.”

Președintele cipriot Nikos Christodoulides a precizat într-un interviu pentru POLITICO: „Putem vizualiza o abordare pas cu pas, cu pași din partea Turciei privind aderarea Ciprului la programul Partnership for Peace și, în paralel, pași pozitivi în relațiile UE-Turcia.”

Președinția Ciprului va gestiona mai multe dosare de apărare, inclusiv planuri naționale pentru implementarea SAFE (Security Action for Europe) și negocieri privind reducerea birocrației pentru companiile de apărare.

Comisarul pentru Apărare, Andrius Kublius, a subliniat:

„Sper ca aceste obligații pentru dezvoltarea capabilităților noastre de apărare să avanseze indiferent cine deține președinția.”

Tensiunile dintre Cipru și Turcia ar putea afecta însă integrarea mai strânsă a Ankarei în planurile de apărare ale UE. Marilena Raouna, ministru adjunct pentru afaceri europene, a declarat:

„Faptul că Cipru nu este în NATO nu este o chestiune de alegere; dacă ar putea, s-ar alătura alianței mâine.”

Pe lângă securitate și industrie, Cipru va conduce negocierile asupra bugetului UE pe șapte ani, care va defini prioritățile de finanțare pentru următorul deceniu.

Țara va trebui să concilieze pozițiile „economilor” nordici cu cele ale țărilor est-europene care doresc să mențină finanțarea tradițională pentru agricultură și regiuni mai sărace.

Aceasta include și reforma Politicii Agricole Comune post-2027, care va stabili sprijinul financiar pentru fermieri, cerințele de mediu și fondurile pentru dezvoltarea rurală.

Negocierile se vor intensifica în iunie 2026, când liderii UE se vor întâlni pentru a aproba propunerea finală a președinției cipriote.

Cipru, situat aproape de Siria și Liban, a implementat o politică de retururi pentru migranții ilegali care a devenit model pentru negocierile UE. Nicholas Ioannides, ministrul adjunct pentru migrație, a declarat:

„Cipru a implementat un program de retururi de succes, majoritatea voluntare, și dorim să vedem o bază legală solidă care să ajute și alte state să le implementeze.”

În 2024, Cipru a realizat peste 10.000 de retururi și 1.000 de relocări, iar în 2025 se așteaptă cifre mai mari.

Țara sprijină ideile UE privind centrele de returnare în afara continentului, precum și finanțarea pentru statele terțe, cum ar fi Libanul, pentru a controla fluxurile migratorii.

Președintele Nikos Christodoulides a declarat: „Trebuie să abordăm cauzele rădăcină ale migrației și să lucrăm cu țările de origine pentru a crea condiții care să încurajeze oamenii să rămână.”

Critici au venit din partea organizațiilor pentru drepturile omului și a Curții Europene a Drepturilor Omului, care au condamnat Cipru pentru returnarea forțată a unor migranți către Liban.

Președinția Ciprului vine după cea a Poloniei și Danemarcei, două țări cu diplomații bine consolidați în Bruxelles. Nicosia a mărit personalul permanent de la 100 la peste 250 de persoane și a adus 15 oficiali din alte instituții pentru a sprijini activitatea președinției.

De asemenea, au fost asigurate zboruri directe între Bruxelles și Nicosia pentru facilitarea întâlnirilor diplomatice.

Marilena Raouna a subliniat: „Preluarea președinției la acest moment critic pentru UE este un moment definitoriu pentru Cipru și o oportunitate de a demonstra că știm cum să prioritizăm și să rămânem concentrați pentru a livra rezultate.”

Cipru va coordona și alte reforme legislative majore, printre care:

reducerea birocrației pentru companiile din domeniul tehnologiei;

consolidarea pieței unice;

reformarea regulilor vamale și a normelor privind chimicalele;

modernizarea rețelelor electrice și a infrastructurii de telecomunicații;

reglementarea transportului de animale și accesul la medicamente;

prevenirea abuzurilor asupra copiilor online;

gestionarea resurselor spațiale.

Fiecare dintre aceste dosare va necesita negocieri intense între statele membre, Parlamentul European și Comisie.