Viktor Orban: Măsura UE privind activele rusești este un pas direct către intrarea în război

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a avertizat că decizia Uniunii Europene de a îngheța activele rusești și intenția de a le folosi pentru a sprijini militar Ucraina ar putea fi interpretată ca o „declarație de război” împotriva Rusiei, potrivit publicației Mandiner.

Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca inghetarea activelor rusești de catre Uniunea Europeana si folosirea acestora pentru sprijin militar in Ucraina reprezinta un pas „direct catre intrarea in razboi”. El a subliniat ca, desi pare o chestiune economica, implicatiile sunt mult mai grave decat par la prima vedere.

”Consecințele acestui pas ar fi mult mai grave decât par la prima vedere. Pare o chestiune economică, dar nu este. Este un pas direct către intrarea în război” a declarat Orban.

Orban a mai afirmat ca astfel de masuri „nu s-au intamplat nici macar in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial”.

Premierul ungar a afirmat că înghețarea rezervelor valutare ale Rusiei și folosirea lor pentru a sprijini o parte aflată în conflict cu Rusia „ar echivala cu o declarație de război”. El a adăugat că confiscarea a sute de miliarde de euro de la o țară „nu a rămas niciodată fără răspuns în istorie”.

Decizia Consiliului UE din 12 decembrie prevede înghețarea pe termen nelimitat a activelor rusești suverane. Comisia Europeană speră să obțină acordul statelor membre la summit-ul din 18-19 decembrie pentru exproprierea a 210 miliarde de euro, dintre care 185 miliarde sunt blocate în Belgia.

În încheie, Viktor Orban a afirmat că guvernul său era pregătit pentru schimbările politice care au loc în prezent la nivel global. El a menționat că Ungaria ar putea fi unul dintre beneficiarii principali pentru această transformare în Europa.

Orban a subliniat că pregătirea pentru aceste schimbări rămâne o prioritate pentru țara sa.