Viktor Orban: Măsura UE privind activele rusești este un pas direct către intrarea în război
- 14 decembrie 2025, 19:50
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a avertizat că decizia Uniunii Europene de a îngheța activele rusești și intenția de a le folosi pentru a sprijini militar Ucraina ar putea fi interpretată ca o „declarație de război” împotriva Rusiei, potrivit publicației Mandiner.
Viktor Orban avertizeaza asupra consecintelor deciziei UE asupra activelor rusești
Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca inghetarea activelor rusești de catre Uniunea Europeana si folosirea acestora pentru sprijin militar in Ucraina reprezinta un pas „direct catre intrarea in razboi”. El a subliniat ca, desi pare o chestiune economica, implicatiile sunt mult mai grave decat par la prima vedere.
”Consecințele acestui pas ar fi mult mai grave decât par la prima vedere. Pare o chestiune economică, dar nu este. Este un pas direct către intrarea în război” a declarat Orban.
Orban a mai afirmat ca astfel de masuri „nu s-au intamplat nici macar in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial”.
Înghețarea activelor rusești echivalează cu o declarație de război
Premierul ungar a afirmat că înghețarea rezervelor valutare ale Rusiei și folosirea lor pentru a sprijini o parte aflată în conflict cu Rusia „ar echivala cu o declarație de război”. El a adăugat că confiscarea a sute de miliarde de euro de la o țară „nu a rămas niciodată fără răspuns în istorie”.
Decizia Consiliului UE din 12 decembrie prevede înghețarea pe termen nelimitat a activelor rusești suverane. Comisia Europeană speră să obțină acordul statelor membre la summit-ul din 18-19 decembrie pentru exproprierea a 210 miliarde de euro, dintre care 185 miliarde sunt blocate în Belgia.
Viktor Orban susține că Ungaria este pregătită pentru schimbările internaționale
În încheie, Viktor Orban a afirmat că guvernul său era pregătit pentru schimbările politice care au loc în prezent la nivel global. El a menționat că Ungaria ar putea fi unul dintre beneficiarii principali pentru această transformare în Europa.
Orban a subliniat că pregătirea pentru aceste schimbări rămâne o prioritate pentru țara sa.
Adica , EU sa mearga la razboi cu rusu, rusu sa castige, iar Orban sa primeasca in schimb Transilvania si ceva din Ukraina, si sa fie ridicat de Putin la grad de Kadirov . Astea sunt schimbarile pentru care se pregateste Orban. Rusia nu poate invinge militar aliantza formata din Anglia Germania Franta Polonia si Scandinavia-nici in 1000 de ani-
