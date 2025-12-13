Viktor Orban acuză UE că a încălcat statul de drept în decizia privind activele Rusiei

Premierul ungar Viktor Orban a criticat vineri la un miting anti-război decizia Consiliului UE de a prelungi pe termen nedeterminat înghețarea activelor Rusiei, obținută prin vot cu majoritate calificată, nu prin unanimitate, acuzând Bruxelles-ul că statul de drept „a încetat să mai prevaleze”, potrivit agenției MTI.

Sancțiunile impuse Rusiei după invazia în Ucrainaprevăd înghețarea fondurilor Băncii Centrale a Rusiei, în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro, și trebuie reînnoite la fiecare șase luni prin vot unanim în Consiliul UE. Ungaria putea exercita veto-ul, blocând astfel utilizarea acestor active în planul de finanțare a unui „împrumut de reparații” destinat Ucrainei.

Pentru a evita un veto, președinția daneză a Consiliului UE a anunțat vineri un acord de prelungire pe termen nelimitat a înghețării activelor rusești, folosind un articol din tratat care permite decizii prin majoritate calificată în loc de unanimitate. Măsura asigură continuarea planului Comisiei Europene de a folosi fondurile înghețate pentru sprijin financiar acordat Ucrainei.

Consiliul UE a utilizat articolul 122 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care permite decizii prin majoritate calificată în caz de „dificultăți economice severe”. Acest articol a fost folosit anterior în timpul pandemiei de COVID-19, iar acum argumentul este că războiul Rusiei împotriva Ucrainei generează provocări economice severe.

Premierul ungar Viktor Orban a criticat această măsură, afirmând că tratatul fondator al UE este „aruncat la gunoi”. El a declarat că folosirea activelor rusești pentru finanțarea Ucrainei echivalează cu o „declarație de război” și a avertizat că o eventuală confiscare a activelor suverane poate atrage represalii din partea Rusiei.

Conceptul împrumutului de reparații, prezentat de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, presupune că Ucraina îl va rambursa doar după ce Rusia va plăti reparații de război. Rusia a catalogat măsura drept „furt” și a anunțat că va da în judecată Euroclear, societatea financiară belgiană care gestionează majoritatea fondurilor rusești înghețate în UE.

Belgia cere ca toate activele rusești înghețate să fie incluse în împrumut și garanții financiare de la statele membre înainte de a-și da acordul. Pe lângă Ungaria și Belgia, și Slovacia, Bulgaria, Malta și Italia și-au exprimat rezerve, iar o decizie finală este așteptată la summitul UE din 18-19 decembrie.