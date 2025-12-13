International

Viktor Orban acuză UE că a încălcat statul de drept în decizia privind activele Rusiei

Comentează știrea
Viktor Orban acuză UE că a încălcat statul de drept în decizia privind activele RusieiSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Premierul ungar Viktor Orban a criticat vineri la un miting anti-război decizia Consiliului UE de a prelungi pe termen nedeterminat înghețarea activelor Rusiei, obținută prin vot cu majoritate calificată, nu prin unanimitate, acuzând Bruxelles-ul că statul de drept „a încetat să mai prevaleze”, potrivit agenției MTI.

UE prelungește pe termen nelimitat înghețarea activelor Rusiei pentru finanțarea Ucrainei

Sancțiunile impuse Rusiei după invazia în Ucrainaprevăd înghețarea fondurilor Băncii Centrale a Rusiei, în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro, și trebuie reînnoite la fiecare șase luni prin vot unanim în Consiliul UE. Ungaria putea exercita veto-ul, blocând astfel utilizarea acestor active în planul de finanțare a unui „împrumut de reparații” destinat Ucrainei.

Pentru a evita un veto, președinția daneză a Consiliului UE a anunțat vineri un acord de prelungire pe termen nelimitat a înghețării activelor rusești, folosind un articol din tratat care permite decizii prin majoritate calificată în loc de unanimitate. Măsura asigură continuarea planului Comisiei Europene de a folosi fondurile înghețate pentru sprijin financiar acordat Ucrainei.

Articolul 122 TFUE  a fost invocat pentru prelungirea înghețării activelor rusești

Consiliul UE a utilizat articolul 122 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care permite decizii prin majoritate calificată în caz de „dificultăți economice severe”. Acest articol a fost folosit anterior în timpul pandemiei de COVID-19, iar acum argumentul este că războiul Rusiei împotriva Ucrainei generează provocări economice severe.

Amenzile pentru noile reguli RCA au intrat în vigoare. Cine riscă sancțiuni de până la 2.000 de lei
Amenzile pentru noile reguli RCA au intrat în vigoare. Cine riscă sancțiuni de până la 2.000 de lei
Tragedia lui Aurică Rădulescu, fotbalistul care a sfârșit sub roțile unui tren din RFG. Înmormântat la o zi după ce i-a născut soția
Tragedia lui Aurică Rădulescu, fotbalistul care a sfârșit sub roțile unui tren din RFG. Înmormântat la o zi după ce i-a născut soția
Rusia și Europa

Sursă foto: X.com

Premierul ungar Viktor Orban a criticat această măsură, afirmând că tratatul fondator al UE este „aruncat la gunoi”. El a declarat că folosirea activelor rusești pentru finanțarea Ucrainei echivalează cu o „declarație de război” și a avertizat că o eventuală confiscare a activelor suverane poate atrage represalii din partea Rusiei.

Controverse în UE privind împrumutul de reparații destinat Ucrainei

Conceptul împrumutului de reparații, prezentat de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, presupune că Ucraina îl va rambursa doar după ce Rusia va plăti reparații de război. Rusia a catalogat măsura drept „furt” și a anunțat că va da în judecată Euroclear, societatea financiară belgiană care gestionează majoritatea fondurilor rusești înghețate în UE.

Belgia cere ca toate activele rusești înghețate să fie incluse în împrumut și garanții financiare de la statele membre înainte de a-și da acordul. Pe lângă Ungaria și Belgia, și Slovacia, Bulgaria, Malta și Italia și-au exprimat rezerve, iar o decizie finală este așteptată la summitul UE din 18-19 decembrie.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:52 - Mașinile electrice, impozitate în Timișoara. Taxă nouă introdusă din 2026
20:39 - La ce temperatură doarme Monica Bârlădeanu. Valeriu Gheorghiță, obligat să se supună
20:31 - Inteligența artificială, noul ghid pentru părinți în educația copiilor. Studiu
20:22 - Viktor Orban acuză UE că a încălcat statul de drept în decizia privind activele Rusiei
20:14 - Cum arată interesul românilor pentru vacanțele de iarnă și ce destinații aleg
20:00 - Amenzile pentru noile reguli RCA au intrat în vigoare. Cine riscă sancțiuni de până la 2.000 de lei

HAI România!

S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.

Proiecte speciale