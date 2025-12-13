Trump trimite un emisar la Berlin pentru negocieri de pace: SUA presează Ucraina să accepte concesii teritoriale

Președintele american Donald Trump îl trimite în acest weekend la Berlin pe emisarul său special, Steve Witkoff, pentru discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu lideri europeni, într-un moment de tensiune maximă în negocierile privind încheierea războiului dintre Ucraina și Rusia. Washingtonul își intensifică presiunile asupra Kievului pentru a accepta concesii majore, în încercarea de a debloca procesul diplomatic, potrivit AFP.

Inițiativa vine pe fondul nerăbdării tot mai evidente a lui Donald Trump, care își dorește progrese rapide în aplicarea planului său de pace pentru conflictul declanșat de invazia rusă în Ucraina, în urmă cu aproape patru ani. Războiul a provocat până acum sute de mii de morți și răniți și a remodelat profund arhitectura de securitate a Europei.

Deplasarea emisarului american a fost confirmată vineri seara de un oficial de rang înalt al Casei Albe, după ce informația fusese publicată inițial de The Wall Street Journal. Steve Witkoff, care a fost primit la începutul lunii decembrie de președintele rus Vladimir Putin, la Moscova, urmează să aibă la Berlin întrevederi cu Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni, deși identitatea exactă a acestora nu a fost făcută publică.

Președintele ucrainean avea oricum programată o vizită în capitala germană la începutul săptămânii viitoare, pentru consultări cu aliații europeni, în contextul negocierilor intense declanșate de planul american prezentat în urmă cu aproape o lună.

Discuțiile se află într-un impas major, în special din cauza chestiunilor teritoriale. Potrivit declarațiilor lui Volodimir Zelenski, Statele Unite cer Ucrainei, spre nemulțumirea profundă a Kievului, concesii teritoriale semnificative.

Concret, Washingtonul ar dori ca forțele ucrainene să se retragă din partea regiunii Donețk pe care o mai controlează, zonă ce ar urma să devină o „zonă economică liberă” demilitarizată. În schimb, planul nu ar impune retrageri similare trupelor ruse din teritoriile ocupate în aceeași regiune.

Potrivit aceleiași surse, armata rusă ar urma totuși să se retragă din zonele mai mici ocupate în regiunile Sumî, Harkov și Dnipropetrovsk, în nordul și centrul-estul Ucrainei, dar ar păstra controlul asupra unor teritorii mult mai vaste din regiunile Herson și Zaporojie, în sud.

Înaintea oricărei negocieri teritoriale, Ucraina și aliații săi europeni au cerut Statelor Unite garanții de securitate clare, menite să prevină o nouă ofensivă rusă după un eventual acord de pace. Solicitarea a fost confirmată vineri de președinția franceză.

„Garanțiile de securitate sunt o condiție esențială”, a subliniat un oficial francez, în contextul temerilor că un acord dezechilibrat ar putea lăsa Ucraina vulnerabilă în fața unei viitoare agresiuni.

Un element notabil al planului promovat de Washington este includerea aderării accelerate a Ucrainei la Uniunea Europeană. Potrivit unui responsabil de rang înalt citat de AFP, documentul prevede posibilitatea ca Ucraina să devină stat membru al UE începând cu 2027.

„Aderarea este stipulată în plan, dar rămâne un subiect de negociere, iar americanii sunt favorabili”, a declarat oficialul. O astfel de perspectivă este considerată puțin realistă de numeroși observatori, având în vedere opoziția posibilă a unor state membre, inclusiv Ungaria, care are relații tensionate cu Kievul, mai scrie sursa citată.