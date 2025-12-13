Războiul naval se extinde în Marea Caspică. Ucraina a lovit două nave rusești strategice de pe ruta iraniană

Într-o mișcare surprinzătoare care extinde teatrul operațiunilor militare mult dincolo de linia frontului, Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei au revendicat atacuri asupra a două nave rusești aflate în Marea Caspică, scrie The Insider.

Loviturile au avut loc în largul coastelor Republicii Kalmîkia și au vizat nava de tip roll-on/roll-off “Kompozitor Rakhmaninov” și cargoul “Askar-Sarydzha”, ambele fiind acuzate de Kiev că asigurau transportul vital de armament din Iran către Federația Rusă.

Kalmîkia este o republică a Federației Ruse, cu ieșire la Marea Caspică, orașul Elista fiind capitala. Principalele resurse naturale ale republicii sunt: cărbunele, petrolul, și gazele naturale.

Cele două vase vizate nu sunt simple nave comerciale, ci piese importante în angrenajul logistic al Moscovei, aflându-se pe lista entităților sancționate de SUA. Ele aparțin companiei MG-FLOT LLC, sancționată de Washington pentru rolul său în susținerea efortului de război rusesc.

Datele de monitorizare maritimă analizate de The Insider și Starboard dezvăluie un tipar operațional intens pe axa Teheran-Moscova: nava “Askar-Sarydzha” a efectuat în această toamnă escale repetate în porturile iraniene Enzeli, Nowshahr și Amirabad, având ca destinație finală portul rusesc Astrahan.

Activitatea navei “Kompozitor Rakhmaninov” este și mai suspectă, aceasta adoptând tactici specifice „flotei fantomă” pentru a evita monitorizarea internațională. Vasul navighează frecvent cu transponderul oprit, sistemul care permite identificarea automată pe mare, ceea ce face dificilă urmărirea sa.

Ultima poziție confirmată fusese înregistrată în luna iunie, tot în apropierea coastelor Kalmîkiei, sugerând o activitate clandestină continuă pe coridorul de transport dintre Rusia, Iran și Kazahstan.

Atacul are o semnificație strategică majoră, marcând vulnerabilitatea unei rute considerate până acum „intangibilă”. Marea Caspică, fiind o mare închisă și inaccesibilă flotelor NATO, a servit Rusiei drept un coridor logistic sigur pentru importul de drone Shahed și componente de rachete din Iran.

Mai mult, flota rusă din Marea Caspică a fost folosită constant pentru lansarea rachetelor de croazieră Kalibr asupra orașelor ucrainene, de la o distanță care părea să o pună la adăpost de represalii. Lovirea navelor în această zonă demonstrează capacitatea Ucrainei de a proiecta forță la distanțe considerabile, penetrând adânc în teritoriul controlat de Rusia.

În timp ce Kievul revendică succesul operațiunii, autoritățile de la Moscova mențin tăcerea asupra stării celor două nave. Ministerul rus al Apărării, citat de The Insider, s-a limitat la a menționa, în briefingul matinal, doborârea a două drone deasupra Mării Caspice, evitând orice comentariu despre eventualele pagube suferite de flota comercială.

Acest incident se înscrie într-o campanie agresivă de hărțuire a logisticii navale rusești, care a depășit recent granițele Mării Negre. Dronele ucrainene au vizat petrolierul „Dashan” lângă Feodosia, precum și navele „Virat” și „Kairos” lângă Bosfor, ambele implicate în eludarea sancțiunilor petroliere.

Raza de acțiune a acestui „război din umbră” pare să fi atins chiar și coastele Africii de Vest, unde petrolierul „Mersin” a fost lovit recent în largul Senegalului, incident atribuit de surse media eforturilor ucrainene de a bloca exporturile energetice care finanțează mașinăria de război a Kremlinului.