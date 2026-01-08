Marinera și M/T Sophia, din „flota fantomă” a Venezuelei, interceptate de SUA

Statele Unite ale Americii au anunțat că forțele sale au interceptat și sechestrat două nave petroliere care ar fi fost implicate în transporturi de țiței legate de exporturile venezuelene în ciuda sancțiunilor impuse de Washington.

Acțiunile au avut loc atât în nordul Atlanticului, cât și în apele din apropierea Caraibelor, în cadrul unei operațiuni extinse pentru a limita exporturile de petrol venezuelean și pentru a aplica sancțiunile anterioare în domeniul energiei.

Aceste operațiuni navale survin la scurt timp după o serie de evenimente majore din politica externă a Statelor Unite, inclusiv arestarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro într‑o acțiune militară complexă desfășurată de forțele americane în capitala Caracas.

Pe 7 ianuarie 2026, autoritățile americane au anunțat că forțele Statelor Unite au intervenit pentru a captura două tancuri petroliere legate de exporturile de petrol venezuelean. În declarația oficială, Casa Albă a descris navele ca făcând parte dintr‑o „flotă fantomă” (shadow fleet) folosită pentru transporturi considerate ilegale sau în evaziune de sancțiuni.

Una dintre nave, cunoscută în prezent sub numele de Marinera, a fost sechestrată în apele oceanului Atlantic de Nord după o urmărire care a durat aproape două săptămâni.

Conform declarațiilor oficiale ale forțelor americane, navei i‑a fost urmărită traiectoria între Islanda și Scoția înainte de a fi abordată de echipaje americane. Intervenția a fost sprijinită logistic de Forțele Navale ale Regatului Unit, care au asigurat supraveghere aeriană și maritimă.

Cea de‑a doua navă, M/T Sophia, a fost interceptată în Caraibe și, potrivit declarațiilor forțelor americane, era implicată în „activități ilicite”. Aceste semnalări au fost făcute de comanda militară a Sudului (U.S. Southern Command) și de Coast Guard, care ulterior au escortat nava către portul american pentru „dispoziția finală”.

Conform informațiilor publicate, operațiunile au fost orchestrate în coordonare între Departamentul Apărării, Departamentul Justiției și Departmentul de Securitate Internă al SUA (Department of Homeland Security).

Nava Marinera fusese anterior cunoscută sub numele Bella 1. În timpul urmăririi sale, echipajul ar fi renumit nava și ar fi încercat să o înscrie sub pavilionul rus, ceea ce a generat un apel diplomatic din partea Moscovei pentru protejarea echipajului. Potrivit declarațiilor oficiale, ulterior s‑a pierdut contactul cu nava după ce forțele americane au executat abordarea.

Rusia a reacționat prin intermediul Ministerului Transporturilor, exprimând preocupări legate de tratamentul echipajului și deplângând folosirea forței împotriva unei nave care fusese înregistrată ca purtând pavilion rusesc.

Ministerul a subliniat că, potrivit Convenției ONU privind Dreptul Mării din 1982, un stat nu ar trebui să folosească forța împotriva unei nave care este înregistrată în jurisdicția altui stat.

US force board Bella 1 by Friday? U.S. forces have ultimately seized the tanker “Bella 1” (renamed Marinera), a sanctioned Venezuelan oil “ghost fleet” vessel, after a weeks-long pursuit across the Atlantic. At the same time, a second tanker, M/T Sophia, was also captured in… pic.twitter.com/Wy5gNdwlkl — JoCrypto (@CryptoJooooooo) January 8, 2026

Aceste detalii vin într‑un context mai larg în care navele urmărite pentru presupuse încălcări ale sancțiunilor au fost deja sancționate de autoritățile americane în anii precedenți, pe baza informațiilor referitoare la transportul de țiței considerat ilegal sau destinat rețelelor de comerț evaziv.

Autoritățile americane au precizat că acțiunile de capturare a celor două nave sunt parte a eforturilor de a pune în aplicare sancțiunile existente și de a opri transporturile „ilegale” sau considerate contrare politicii SUA privind controlul exporturilor de petrol venezuelean.

În comunicările publice, oficialii au subliniat că aceste operațiuni sunt derulate cu respectarea mandatului unui tribunal federal american și cu sprijinul forțelor navale și de securitate ale SUA.

Conform unor declarații oficiale, în deciziile privind aceste operațiuni au fost implicați și reprezentanți ai Departamentului de Stat, Departamentul de Justiție, Departamentul de Apărare și Departmentul de Securitate Internă, iar abordările navale au inclus echipaje ale Coast Guard și ale forțelor specializate.

Reacțiile internaționale la aceste operațiuni au fost diverse și vin într‑un moment de tensiuni globale complexe. Rusia a condamnat capturarea navei Marinera, utilizând termeni precum „piraterie” pentru a caracteriza acțiunea autorităților americane și pentru a aduce în discuție interpretarea juridică a dreptului maritim internațional.

Regatul Unit a oferit sprijin logistic operațiunii americane — în special prin împuternicirea utilizării avioanelor de supraveghere și a unui vas de sprijin naval aflat la dispoziția Royal Navy — pentru monitorizarea și facilitarea boarding‑ului asupra navei Marinera. Ministrul Apărării de la Londra a specificat că aceste activități au fost realizate în „conformitate cu dreptul internațional”.

Pe scena diplomatică globală, alte state și organizații au atras atenția asupra implicațiilor pe care astfel de operațiuni le pot avea asupra relațiilor internaționale și a stabilității regiunii. Unele guverne și instituții multilaterale au solicitat clarificări privind legalitatea acțiunilor și modul în care acestea sunt coordonate cu organismele internaționale relevante.

Capturarea navelor în apele internaționale ridică discuții privind aplicarea dreptului maritim și a sancțiunilor economice. Potrivit Convenției ONU privind Dreptul Mării din 1982, navele sunt, în mod normal, supuse jurisdicției statului al cărui pavilion îl poartă.

Cu toate acestea, în cazul în care o navă este considerată „stateless” — adică fără un statut clar de pavilion — autoritățile pot acționa în consecință în apele internaționale pentru a aplica sancțiuni sau ordine judiciare.

În cazul Marinera, autoritățile americane au susținut că schimbările de nume și reflagarea în timpul urmăririi au făcut ca nava să fie considerată stateless, ceea ce a oferit temei legal pentru abordare în conformitate cu ceea ce a considerat administrația americană ca fiind un mandat emis de un tribunal federal privind încălcarea sancțiunilor.

Decizia Statelor Unite de a intercepta și captura nave petroliere care transportau țiței sau erau legate de exporturile venezuelene are implicații asupra comerțului internațional cu energie. Dezvoltările recente au atras atenția piețelor financiare internaționale, agențiilor de shipping și operatorilor de terminale petroliere, care analizează impactul potențial al unei aplicații mai riguroase a sancțiunilor asupra fluxurilor de petrol și lanțurilor logistice maritime.

YOU CAN RUN, BUT YOU CAN'T HIDE 🔥 In predawn operations this morning, the U.S. Coast Guard boarded two "Ghost Fleet" Tankers in the North Atlantic Sea and in international waters near the Caribbean. Both vessels were either last docked in Venezuela or en route to it. pic.twitter.com/4ftu01lqIg — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

În ultimele luni, numeroase nave din așa‑numita „flotă fantomă” au părăsit porturile venezuelene evitând tracking‑ul standard, iar piețele de țiței raportau variații în traseele de transport și prețuri, pe fondul anticipărilor privind o potențială blocare mai puternică a exporturilor venezuelene.

Operațiunile de sechestrare a două nave petroliere legate de exporturile de petrol venezuelene reprezintă un punct de escaladare în aplicarea politicii americane de sancțiuni și restricții privind energia.

Intervențiile au fost realizate prin coordonarea între forțele navale americane, Coast Guard și alte instituții federale, și au implicat și sprijinul logistic din partea Regatului Unit.

Reacțiile internaționale la aceste acțiuni variază de la solicitări de clarificare privind legalitatea acestora până la critici oficiale bazate pe interpretări diferite ale dreptului internațional.

În același timp, consecințele asupra comerțului petrolier și asupra dinamicii relațiilor externe rămân sub observație pe măsură ce se desfășoară evoluțiile ulterioare.