Relațiile SUA–Columbia intră într-o nouă etapă. Trump a anunțat o întâlnire cu Petro la Casa Albă

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat miercuri că au început aranjamentele pentru o întâlnire oficială la Casa Albă cu președintele Columbiei, Gustavo Petro. Această decizie vine în contextul unei escaladări semnificative a tensiunilor diplomatice între cele două state, marcate de declarații dure și de recente evenimente militare în America Latină, potrivit Fox News.

Donald Trump a precizat pe rețeaua sa socială Truth Social că Petro l-a contactat telefonic pentru a discuta „situația drogurilor și alte neînțelegeri” existente între țările lor. Trump a afirmat: „A fost o mare onoare să vorbesc cu președintele Columbiei, Gustavo Petro, care m-a sunat să ne explice situația drogurilor și alte neînțelegeri pe care le-am avut. Am apreciat apelul și tonul său și aștept cu nerăbdare să-l întâlnesc în viitorul apropiat.”

El a mai menționat că întrevederea va avea loc la Casa Albă și că Secretarul de Stat Marco Rubio împreună cu ministrul de externe al Columbiei coordonează detaliile logistice ale acesteia. Reuters

Petro a confirmat discuția, prezentând-o ca un pas spre reluarea dialogului bilateral după o perioadă de încordare diplomatică.

În comunicările oficiale ale ambelor părți se evidențiază intenția de a reduce tensiunile și de a discuta probleme comune, în special în ceea ce privește traficul de droguri și securitatea regională.

Anunțul vine la scurt timp după ce Trump a emis declarații critice la adresa președintelui columbian, descriind situația din Columbia în termeni duri.

Într-o conferință de presă de duminică, Trump a susținut că „Și Columbia e foarte bolnavă, condusă de un om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o vândă Statelor Unite. Și nu va mai face asta prea mult timp. Vă spun.”

Ulterior, când a fost întrebat despre posibilitatea unei operațiuni militare în Columbia, Trump a răspuns: „Sună bine.”

Aceste afirmații au urmat unui eveniment militar major în regiune: o operațiune a forțelor armate americane în Venezuela care s-a soldat cu capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale. Incidentul a atras critici internaționale și a intensificat discuțiile despre rolul Statelor Unite în politica internă a țărilor din America Latină.

Pe fondul acestor schimbări, președintele Petro a respins acuzațiile formulate de Washington legate de trafic de droguri, subliniind eforturile guvernului său în combaterea criminalității.

El a afirmat public că nu este implicat în traficul de droguri și că își justifică conducerea prin transparență financiară și cooperarea internațională în domeniul securității. Reuters

De asemenea, Petro a avut poziții critice față de operațiunea militară americană din Venezuela, considerând-o o încălcare gravă a suveranității regionale.

Această poziționare a fost exprimată și prin mesaje făcute publice în mediul online și prin intermediul declarațiilor oficiale ale guvernului său.

În pofida tensiunilor, autoritățile columbiene au reiterat angajamentul continuu în cooperarea cu SUA în operațiunile împotriva traficului de droguri.

Reprezentanți ai cabinetului columbian au declarat că eforturile comune vor continua, concentrându-se pe laboratoarele de cocaină și rețelele criminale care operează pe teritoriul țării.

Întâlnirea programată la Casa Albă indică o posibilă schimbare de ton și deschiderea spre dialog între cele două administrații, după o perioadă marcată de tensiuni și declarații incendiare.

Oficialii ambelor părți au subliniat importanța unei comunicări deschise pentru gestionarea diferențelor și consolidarea cooperării bilaterale în domenii de interes comun.