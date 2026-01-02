Ancheta MIG-urilor Armatei defectate din cauza kerosenului, finalizată chiar înainte de Crăciun

Începutul anului 2026 aduce noi evoluții dramatice în dosarul care a zguduit sistemul de apărare al României. Chiar înainte de sărbătorile de iarnă, pe 23 decembrie 2025, procurorii DIICOT au decis trimiterea în judecată a fraților Dan Florin și Angel Cristian Berendel, într-un dosar ce vizează sabotarea capacității de apărare a țării prin furnizarea de combustibil necorespunzător pentru aeronavele militare, scrie replicaonline.

Totul a început în anul 2018, când firma Jetfly Hub SRL, controlată de frații Berendel prin Master Chem Oil (societate înregistrată în Dubai), a câștigat un contract masiv, evaluat la 420 de milioane de lei, pentru alimentarea cu kerosen a avioanelor Armatei Române. Ulterior, în 2021, au mai fost semnate acorduri-cadru în valoare de aproximativ 600 de milioane de lei.

Mecanismul infracțional descris de procurori a fost unul de tip „momeală și comutare”.

La începutul contractului, pentru a câștiga încrederea MapN, firma a livrat kerosen conform standardelor. Ulterior însă, combustibilul livrat a început să prezinte neconformități grave, fiind utilizat kerosen importat din Grecia și Turcia care nu respecta parametrii tehnici impuși, precum concentrația de aditivi antioxidanți și antistatici, sau procentul de componente hidroprocesate, care trebuia să fie zero.

Prejudiciul stabilit de anchetatori în acest dosar se ridică la 6,5 milioane de euro (peste 32 de milioane de lei).

Consecințele utilizării acestui combustibil „de proastă calitate” au fost imediate și periculoase. Mai multe avioane de luptă MIG-21 Lancer au suferit avarii serioase și au fost trimise la Aerostar Bacău pentru reparații. Specialiștii au constatat că pompele de combustibil au fost deteriorate, iar motoarele aeronavelor nu mai puteau fi operate în condiții de siguranță.

Analizele de laborator au scos la iveală faptul că kerosenul utilizat (în special cel provenit din transporturile navelor VALE, NEPTUN și URLA) prezenta o clasă de puritate de 11-12, în condițiile în care valoarea maximă admisă era 9. Mai mult, în combustibil s-au regăsit componente nehidroprocesate în proporție de 99%.

DIICOT subliniază că aceste avarii au constituit o amenințare directă la adresa securității naționale, având în vedere angajamentele României în cadrul NATO pentru asigurarea securității flancului estic.

Dosarul s-a mutat acum la Curtea de Apel Constanța, unde pe lângă frații Berendel, au fost trimiși în judecată și complicii lor locali.

Laurențiu Cristian Ciupercă, era din 2024 angajat la JT Terminal (firma lui Jean Paul Tucan), acesta este acuzat că avea atribuții de decizie și control asupra mișcărilor produselor petroliere pe teritoriul țării.

Maria Elena Podeț, acuzată că a colaborat la prelevarea probelor și efectuarea analizelor de laborator cu scopul de a „albi” mărfurile neconforme. Cornelia Bâlbâe, inculpată pentru acuzații similare de constituire a unui grup organizat și înșelăciune.

Pentru a recupera prejudiciul uriaș, DIICOT a instituit sechestru pe averea inculpaților. De la Dan Berendel au fost ridicate nouă lingouri de aur „Fine Gold” de câte 100 de grame și monede de colecție. De asemenea, au fost puse sub sechestru proprietăți imobiliare în Constanța, Agigea, Corbeanca, București și Ploiești.

Dincolo de problemele penale, Jetfly Hub se confruntă cu un proces de insolvență cerut de Katma Grup, un trader de produse petroliere din Ucraina, mai menționează replicaonline. Dosarul comercial se află pe rolul Tribunalului Prahova, cu un termen stabilit pentru martie 2026.

În timp ce inculpații au ridicat deja excepții în camera preliminară, prima ședință importantă la Constanța este programată pentru data de 4 februarie 2026. MapN s-a constituit parte civilă în acest dosar, încercând să recupereze fondurile pierdute și costurile reparațiilor aeronavelor care ar fi trebuit să asigure siguranța spațiului aerian românesc.